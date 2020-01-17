Как уживаться друг с другом, нас учат раки-отшельники

Согласно новому исследованию, два вида раков-отшельников приспособились к сосуществованию рядом друг с другом благодаря тому, что стали жить в раковинах разной формы.

Когда близкородственные виды занимают одну и ту же среду обитания, между ними часто возникает конкуренция за основные ресурсы, такие как еда и жилье. Предыдущие исследования показывали, что иногда виды, вместо того чтобы конкурировать, могут научиться жить вместе, разделив ограниченные ресурсы. Но исследования этой гипотезы затруднены, так как большинство животных не ограничены одним ресурсом.

Немецкие биологи Себастьян Стайбл и Кристиан Лафорш из Университета Байрёйта выбрали для такого исследования раков-отшельников двух видов, которые населяют одни и те же пляжи на одиннадцати островах Мальдивского архипелага.

«Значительное пересечение двух видов на одних и тех же пляжах говорит, что они не ограничены конкуренцией за среду обитания. Конкуренцию за источник пищи можно исключить, поскольку предыдущие исследования показали, что оба вида не имеют четких пищевых предпочтений. Мы пришли к выводу, что выживание этих раков-отшельников ограничивается только наличием пустых раковин, которые необходимы им для укрытия и защиты от хищников, и поэтому они могут служить подходящим примером в исследовании двух потенциально конкурирующих видов», — рассказывает Себастьян Стайбл.

Исследователи собрали на побережье острова Наифару по 150 особей каждого вида, а также 150 различных пустых раковин. Животных извлекали из их собственных домиков и давали им на выбор две другие раковины — обе подходящего для данного животного размера, но имеющие разную форму. Через час ученые проверяли, в какой раковине поселился рак-отшельник.

Оказалось, что взгляды раков-отшельников на удобное жилище значительно отличаются. C. rugosus предпочитал короткие сферические раковины, в то время как C. perlatus поселялся в удлиненных раковинах с узким отверстием. Стайбл говорит: «Эти предпочтения могут отражать различные стратегии выживания, разработанные каждым видом в ответ на давление окружающей среды. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, почему виды развивали разное поведение при столкновении с одними и теми же факторами, но мы знаем, что тяжелые, узкие раковины уменьшают риск стать жертвой хищника, но ограничивают размер кладки яиц и требуют больше энергии для перемещения. Более легкие, круглые раковины допускают большие размеры кладки, легче перемещаются и больше подходят для рытья нор, но увеличивают уязвимость для хищников».

Результаты показывают, что, поскольку два вида раков-отшельников не конкурируют за один и тот же ограниченный ресурс — раковины, они могут сосуществовать в одной среде обитания. По мнению авторов иссследования, естественные популяции раков-отшельников могут послужить идеальной модельной системой для дальнейшего изучения распределения ресурсов и эволюционной дифференциации между близкородственными видами.

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Polit.ru

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