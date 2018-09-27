Как увеличить продуктивность фотографа и избавиться от простоев студии?

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Фотографы – люди творческие, которым часто не хватает систематизации, упорядоченного расписания без перегрузов в один период и простоев в другой. Порядок в графике помогает повысить продуктивность работы, отследить тенденции рынка, спрос на отдельные жанры съемок и виды услуг. А еще наглядно демонстрирует потенциал и направления развития. В YCLIENTS разработали специальное программное обеспечение для фотографов, с которым добиться поставленных целей и покорять новые вершины станет проще.
Инструменты для учета клиентов
Если онлайн-расписание некоторые фотографы используют, то база данных клиентов встречается довольно редко.
В систему YCLIENTS входят самые необходимые инструменты для фотобизнеса:
- онлайн-журнал для управления расписанием с автоматической записью клиентов через приложение, соцсети и сайт;
- каталог клиентов с подробными данными;
- простая бухгалтерия для учета расходов/доходов;
- аналитический модуль для формирования отчетов и прогнозов.
Автоматизированная работа CRM-системы экономит время и силы фотомастера, оптимизируя его для творческих задач.
При наличии персонального сайта или страницы фотостудии модуль системы встраивается туда, внешнее оформление блока для клиентов подбирается в соответствии с цветовой гаммой сайта. После установки модуля посетители смогут самостоятельно записаться на доступное время и дату, указав интересуемый вид съемки.
В программе предусмотрены напоминания клиентам о съемках за несколько дней и часов до события, чтобы избежать потерь времени и средств. СМС-оповещения и почтовая рассылка формируются автоматически или с ручной редакцией. Инструменты для оповещения удобны для рассылки специальных предложений со скидками на тематические фотосеты при появившемся окне в расписании. Опция помогает избежать простоев в работе и сохранить заданный рабочий ритм.
Инструменты для повышения производительности
Для налаженной работы фотостудии требуется контроль над процессом съемок, внесением оплат, изменениями в расписании и наличием техники. Учет оборудования, реквизита и расходных материалов отражается в системе и поможет избежать ситуаций, когда нужный объектив, фон или свет заняты другим фотографом.
Финансовые инструменты упростят формирование бухгалтерских документов, помогут рассчитать финансовые возможности и спрогнозировать прибыль. Аналитика отразит слабые места в бизнесе и подскажет, как их превратить в достоинства.
Установка программного обеспечения занимает пару часов и не требует специальных навыков, а при возникновении вопросов или трудностей сервис предоставляет круглосуточную поддержку. Протестировать инструменты и узнать больше о системе можно тут: https://www.yclients.com/photographer.
Автоматизация – способ избавиться от простоев и потерь клиентов.
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