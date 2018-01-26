Как тренироваться ЗА здоровье, а не ПРОТИВ него?

Боль не поставит на колени того, кто решил не сдаваться. Только человеческое упорство, жажда полноценной жизни и современные технологии смогут заставить ее капитулировать! Своим жизненным опытом преодоления боли делится пожелавший остаться неизвестным челябинец.

Вторую жену я встретил, когда нам обоим было за 35. Бывают такие встречи: вдали от родных мест встречаешься глазами, и «залипаешь» навеки. Так и мы – единственные русские на конференции в Гамбурге, столкнулись на стойке регистрации участников. Она из Челябинска, я из Мурманска. Дальше смутно – развод, переезд на Урал. Все оставил бывшей жене и дочке. А в Челябинске начал буквально «с нуля».

Свой дом мы строили 8 лет. Денег хронически не хватало, приходилось многое делать самому. Сам копал траншею, таскал мешки с цементом, ночевал на полу в деревянной времянке, чтобы «хозяйственные» прохожие не растащили кирпич. Довелось и пьяного каменщика снимать с фронтона, и брус 200х200 на мауэрлат затягивать вручную на стропах. Затем внутренняя отделка, расстановка мебели... Тяжестей за эти годы перетаскал – будьте нате!

Первый раз спину прострелило в день празднования новоселья. Раздвигал стол перед приходом гостей, и вдруг потемнело в глазах. Боль отступала медленно, пульсировала, немели даже ноги. Праздник уже был не в радость. Я постоянно прислушивался к ощущениям внутри себя, боялся повтора. На следующий день пошел к врачу. УЗИ, снимки, МРТ... Наконец стало ясно, что причина боли – позвоночные грыжи. Две маленькие, 2-миллиметровые бяки свалили такого здорового и тренированного дядьку, как я!

Не знаю, насколько было эффективным назначенное лечение, но приступы стали периодически повторяться. Даже простые прогулки с собакой приводили к тянуще-ноющей боли. Стал осторожным, малоподвижным, боялся лишний шаг сделать – за полгода набрал 15 кг. Теперь спина вообще не отпускала, поскольку нагрузку усиливало выразительное брюшко. И я решил бороться. Отвоевать у боли самое дорогое, что у меня есть – радость жизни!

Спокойные занятия йогой мне пришлись по душе. Уже через месяц я сбросил пару кг и чувствовал себя отменно. Тогда было решено усилить нагрузку – я побежал. День, два, а на третий – острейший приступ застал меня прямо на дорожке в парке. С бегом пришлось завязать. Качать пресс не получилось тоже. Хотя фиаско с пробежками меня разозлило, и я взял слишком мощный темп. Наверно, стоило наращивать нагрузки постепенно.

Снова йога, затем ходьба – километр, 1,1 км, еще на 20 метров больше... Прошло еще полгода. Я полностью избавился от пуза! Самому не верится, но уже пробегаю легкой трусцой почти 2 км каждое утро. Забыл, когда последний раз чувствовал себя не очень хорошо. Рассчитывать нагрузки и безопасно планировать тренировки мне помогает приложение uActive от компании Nix Solutions (узнайте больше по ссылке: https://www.facebook.com/nixsolutionsltd/ ). Так что, все равно я буду здоровым! В новом доме и с любимой женой! Главное – постепенно, без горячки.

На пилатес что ли пойти еще?