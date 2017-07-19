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Как скоротать холодную зиму дома с пользой

Ксения ДАВЫДОВА   
19 Июля 2017 г.
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Коротаем холодную зиму дома с рукоделием

Настала зима, на улице слишком холодно для прогулок, и вы не знаете, чем бы себя занять? Нет более универсального и полезного способа скоротать холодную зиму, чем заняться рукоделием. Это прекрасная возможность развлечь себя длинными зимними вечерами и заодно создать своими руками красивую и уникальную вещь. А что может быть лучше творчества?

Как выбрать занятие по душе

Летом нам всегда есть чем заняться: прогулки, поездки на природу, путешествия… Конечно, все это вполне реально делать и зимой, но все же сильный мороз может легко поставить крест на попытках провести время вне дома.

Такой поворот событий вовсе не означает, что вы должны скучать в компании телевизора и скучных сериалов, наоборот, долгие и спокойные зимние вечера – отличный повод заняться творчеством и рукоделием. Тем более ничто не будет отвлекать вас от дела.

Современные производители предлагают широкий ассортимент товаров для рукоделия – к примеру, все необходимое для начала работы можно выбрать здесь. Но прежде чем отправляться за покупками, стоит решить, что именно интересует вас больше всего. Подумайте, может вам всегда нравились вышитые картины, а может вы приходите в восторг от новинок из мира высокой моды или от игрушек ручной работы – поверьте, вариантов масса!

Хобби, которыми можно заняться, действительно много, и новичку очень легко растеряться. Поэтому подойдите к делу со всей ответственностью: изучайте историю различных видов рукоделия, посещайте тематические сайты и форумы, а затем пробуйте понравившиеся варианты.

Самые популярные направления

Чтобы вам было проще сориентироваться в видах рукоделия, давайте рассмотрим самые популярные варианты. В их числе:

  1. Вышивка. Она известна с давних времен, но современная промышленность может предложить массу интересных вариантов: вышивка крестиком, гладью, бисером, лентами и даже алмазная – вариантов не счесть! Вы сможете создавать настоящие картины, тем более что все наборы комплектуются подробными схемами и инструкциями. Конечно, такое занятие требует внимательности и усидчивости, но результат того стоит.
  2. Вязание. Еще один давний вид рукоделия, который наверняка будет популярен всегда. Его преимущество в том, что результатами работы можно не только любоваться, вы будете создавать предметы одежды, поэтому вязание, пожалуй, является еще и самым практичным хобби.
  3. Скрапбукинг. Давно хотите создать альбом с дорогими сердцу фотографиями? Конечно, можно купить его в магазине, но куда более оригинально и красиво будет смотреться собственноручное оформление каждого фото. При этом можно создавать не только фотоальбомы, но и целые книги для различных памятных событий.
  4. Создание свечей. Во-первых, это интересно, во-вторых – красиво, а в-третьих – необычно! Вы сможете создавать свечи самых разнообразных расцветок и форм, получить пламя любого оттенка, а также можно выбрать оригинальный аромат.
  5. Мыловарение. Невероятно популярное хобби, которое особенно понравится поклонникам натуральной косметики. Еще бы, ведь вы можете быть на 100% уверены в том, что все ингредиенты мыла совершенно безопасны и экологичны. А главное, вы получаете бесконечное поле для экспериментов: добавляйте в мыло отвары, травы или красители, создавая то, что подходит именно вам.

Это только краткий перечень, на самом деле видов рукоделия куда больше, и каждая мастерица сможет найти именно то, что ей нужно. Благодаря этому длинные зимние вечера станут не такими однообразными, а результатом работы станет создание настоящего шедевра, которым вы сможете любоваться всегда.

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