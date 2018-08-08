Как рождается алфавит, или на каком языке мог говорить Иисус?

Воздавая должное святым Кириллу и Мефодию, мы порой забываем, что история нашей письменности началась за тысячелетия до рождения солунских братьев. Рассматривая причудливую арабскую вязь или ажурное плетение индийского письма, мало кто из нас задумывается о том, что перед нами, по сути, те же знакомые нам буквы, только написанные несколько иначе.

Поражаясь многообразию алфавитов мира, мы удивляемся, когда нам говорят, что практически все используемые в мире письменные системы восходят к египетским иероглифам. Кроме тех, что восходят к иероглифам китайским.

Как это просто и логично – записывать буквами гласные и согласные звуки языка. Звуков не так много, стало быть, и букв много не нужно – мы прекрасно обходимся тремя с небольшим десятками, а англичанам хватает и двадцати шести. Несложно запомнить алфавитный порядок, удобно читать, можно разместить все знаки на компактной клавиатуре – да мало ли плюсов у нашей знакомой с детства азбуки. Вот только к идее изображать письменными знаками именно звуки языка, а не отдельные слова или понятия, человечество пришло далеко не сразу. Уж на что были смышлёными древние египтяне, но и они до этого не додумались, а только лишь приблизились к гениальному решению.

Как известно, в стране пирамид и фараонов писали иероглифами – знаками, в начертании которых ещё явно угадывались рисунки людей, животных и разных предметов. Одни иероглифы изображали отдельные звуки, другие – сочетания звуков, третьи были логограммами, то есть читались как целое слово. Были ещё иероглифы, которые никаких звуков не обозначали, а выступали в качестве детерминативов, то есть уточняли смысл написанного. Часто это бывало необходимо: ведь среди знаков египетского письма не оказалось ни одного символа для изображения гласных, что иногда затрудняло понимание слов. А иероглифов египтяне создали сотни, а потом и тысячи. К наступлению греко-римской эпохи их число приблизилось к 5000.

Чтобы от этого богатства символов прийти к компактному алфавиту, понадобился кто-то, кто мог бы взглянуть на вещи проще. Около 1700 года до н. э. на стенах шахты, углубившейся в недра Синайского полуострова, появились надписи, состоящие из грубо начерченных символов. Их сделали рабочие, добывавшие бирюзу для египетских фараонов. Шахтёры – выходцы из Передней Азии – говорили на одном из западно-семитских диалектов того времени. Не отягощённые египетской учёностью, эти гастарбайтеры додумались взять всего три десятка египетских иероглифов и приспособить их для обозначения звуков своего языка. Так появился первый в истории алфавит, получивший в науке название протосинайского письма. В именах букв отразились названия существ или предметов, изображаемых соответствующими иероглифами.

Бык, дом, бумеранг, дверь...

Если перевернуть букву «А» вверх ногами, мы увидим символ, отдалённо напоминающий рогатую скотину. Бык, вол – «алеф» в семитских языках – стал первой буквой древнего алфавита, которым в несколько изменённом виде пользуется почти весь мир. Вторая буква – «бейт» – «дом», нечто замкнутое в стенах, третья буква – «гимель» – изломанная линия, метательное оружие вроде бумеранга, четвёртый символ – «далет», что означает «дверь». Алеф, бейт, гимель, далет – услышав эти слова, мы уже точно знаем, что имена первых четырёх букв греческого алфавита – «альфа», «бета», «гамма», «дельта» – имеют совсем не греческое происхождение. Прежде чем стать основой греческого и многих других алфавитов, протосинайское письмо претерпело серьёзные преобразования. Распространившись из шахт Синая на территорию Палестины и Ливана (протоханаанейское письмо), эта система письменности дала начало двум ветвям алфавитов Евразии. Одна из них проросла на Аравийском полуострове, воплотившись в южно-аравийском, или сабейском, письме, а затем дала побеги в Африке, породив алфавит для древнеэфиопского языка гыыз и его потомков.

Другая ветвь оказалась куда более плодовитой. Главным её побегом стал финикийский алфавит, возникший около XII века до н. э. Если буквы протосинайского письма ещё довольно сильно напоминали «зверюшек» египетской иероглифической письменности, то линии финикийской азбуки были куда более абстрактными. Пути рисунка и буквы разошлись навсегда.

Финикийцы, народ мореплавателей, расселились по всему Средиземноморью, и неудивительно, что соседи вскоре начали перенимать элементы их культуры. Где-то между XII и IX веками до н. э. финикийскую письменность позаимствовали греки, внеся в алфавит одно важное изменение, о котором мы расскажем чуть позже. От греческого письма ведут свою родословную латинский и этрусский алфавиты, скандинавские руны, ну и, конечно, славянские азбуки – кириллица и глаголица. Причём если витиеватые символы глаголицы действительно отличаются оригинальным начертанием, то кириллица – это всего лишь адаптированное под славянскую фонетику греческое письмо.

От Христа до Будды

На каком языке говорил Иисус Христос? Не на иврите, на котором написаны книги Ветхого Завета и который к I веку н. э. уже стал практически мёртвым языком. И не на греческом, на котором писали евангелисты. В результате ассиро-вавилонских завоеваний языком международного общения Передней Азии – lingua franca – стал арамейский. Язык Христа и апостолов жив и поныне, его несколько изменённый вариант хранят ассирийцы (айсоры) – народ, живущий в диаспоре, в том числе и в России.

Арамейский алфавит древности сложился на основе финикийского письма, и благодаря той исключительной роли, которую играл арамейский язык в жизни Ближнего Востока, эта азбука стала родоначальницей огромной ветви алфавитов.

Древний порядок

Первые четыре буквы семитской азбуки – «алеф», «бейт», «гимель», «далет» – трансформировались в латинское ABCD и в русское АБВГД. Вместо четырёх исходных в кириллическом письме пять букв. Почему? Дело в том, что, когда славяне фактически позаимствовали у византийских греков письмо, буква «бета» уже обозначала звук «в» и имела название «вита». Поскольку звук «б» в славянских языках присутствует, пришлось изобрести новую букву. Кстати, в современном греческом буквы «б» так и нет, а звук этот передаётся сочетанием букв «мю» и «пи», то есть как «мп». Также интересно, почему в латинском алфавите вместо «гэ» стоит «цэ». Тут тоже причина кроется в языковых изменениях. Первоначально буква «C» обозначала на латыни заднесмычные звуки – «к» и «г». Позже, чтобы отличать звонкий согласный от глухого, к букве «С» был добавлен дополнительные элемент, в результате чего получилась буква «G». По мере развития латинского языка в некоторых случаях буква «С» стала читаться как «цэ», в других же сохранила свое заднесмычное звучание. Поэтому Caius Julius Caesar мы читаем как «Гай Юлий Цезарь». Таким образом, латинская буква «С» является родственницей нашей «Г» и греческой «гаммы», а вовсе не русской буквы «С», как можно было бы подумать.

Индийские патриоты уверены: все индийские письменности происходят от алфавита брахми, изобретённого, конечно же, в Индии. Разве могла родина шахмат не придумать своих собственных букв? Лингвисты всего мира готовы согласиться с тем, что именно брахми стал основой для огромной ветви алфавитов Индостана, Тибета и Индокитая. Вот только в чисто индийском происхождении этого письма есть большие сомнения. Слишком сильно символы брахми напоминают буквы того же арамейского алфавита, и гипотеза о заимствовании кажется всё-таки наиболее научно обоснованной. Учёные спорят лишь о том, действительно ли прототипом брахми стал арамейский алфавит или первая азбука Индии берёт свое начало от древней южноаравийской ветви семитского письма.

Абджад и Абугида

Как это ни странно звучит, но буква «А» (а точнее, её далёкий предок «алеф») предназначалась для обозначения согласного звука. Как мы помним, в древнеегипетском письме, равно как и в берущем от него начало протосинайском, букв для гласных звуков не было. Сейчас уже трудно понять причины этой дискриминации, однако древние изобретатели письменности почему-то считали, что гласные отдельных символов недостойны. Якобы и без них всё понятно.

Родословная алфавитов

Примерно за три тысячи лет из протосинайского алфавита развилось подавляющее большинство письменных систем мира, которые используются на всех континентах Земли. Несмотря на кажущуюся непохожесть разных алфавитов, сопоставление букв, имеющих общее происхождение, позволяет явственно увидеть общие черты.

Вместе с тем ещё в арамейском алфавите использовалась система, названная в лингвистике matres lectionis. Смысл её в том, что буквы, обозначавшие полугласные звуки, такие как «й», придыхательное «х», губное «уа» стали применяться для обозначения гласных. Не всех и не всегда, но отход от принципа «обозначаем только согласные» состоялся ещё в древние времена. Окончательно разделили гласные и согласные буквы древние греки, создав консонантно-вокалическое письмо, которым мы, собственно говоря, и пользуемся. Буква «А», произошедшая от рисунка бычьей головы и изображавшая некогда полусогласный звук типа «твёрдого приступа» (лёгкое смыкание гортани на пути потока воздуха), стала обозначать гласный звук «а» и больше ничего.

Глобальная семья

Другое решение – слоговая письменность. Если к букве, обозначающей согласный звук, присоединить специальный значок, обозначающий гласный, то получится ряд литер – например, «га», «го», «гу», «ги», «ге», – объединённых общим базовым символом. Алфавиты такого типа получили в науке название «абугида». Так называется эфиопский алфавит (похоже на наше «АБВГД», не правда ли?), в котором как раз реализован этот самый принцип. Точно по такой же системе построены индийские алфавиты, где для обозначения гласных применяются специальные знаки, слитые с буквой, обозначающей согласный звук.

Письмена поднебесной

Почти во всех странах сегодня используют буквы, ведущие свою родословную от надписей на стенах древней шахты. Кроме трёх: Китая, Японии и Кореи.

Первые надписи на гадательных костях и черепашьих панцирях, положившие начало китайской письменности, появились примерно 2500 лет назад. С тех пор изобретательными китайцами было придумано почти 90 000 иероглифов. В современном языке используется не более 6000−7000 иероглифов, однако к идее фонетической азбуки жители Поднебесной так и не пришли. Японцы, позаимствовавшие у китайцев иероглифы в VII в. н. э., имеют совершенно иной строй языка, а потому для дописывания к иероглифам окончаний, а также для записи заимствованных слов им пришлось создать целых две слоговых азбуки – хирагану и катакану – впрочем, на основе той же самой иероглифики. Корейское фонетическое письмо хангыль также восходит к китайским иероглифам, кроме того, в Южной Корее ограниченно используется китайская иероглифика.

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