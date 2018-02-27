Как работать с кассовым аппаратом: пошаговые действия

Законодательством установлено применение кассового аппарата при осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с денежными операциями. Если вы только начинаете пользоваться ККТ (контрольно-кассовой техникой), то лучше всего прибегнуть к услуге под названием кассовый аппарат под ключ, которую предоставляют специализированные фирмы.

Конструкция ККА

Касса состоит из нескольких элементов. В зависимости от вида и предназначения аппараты имеют конструктивные отличия, но у всех есть:

Клавиатура. С ее помощью вбивается цифровое значение, которое отображается на чеке. Ленточный блок. Он хранит сведения о проведенных операциях и расположен внутри прибора. Фискальная память. В ней фиксируются денежные суммы, возвраты, ошибки и другие события. В конце рабочей смены информация снимается и печатается в отчете.

Цена кассового аппарата зависит от его модификации. Наиболее востребованы сейчас онлайн-кассы, ведь в соответствии с законом с 01.07.2017 ККТ должна уметь передавать по сети копии чеков в налоговую через ОФД.

Как работать с кассой?

Правила эксплуатации предполагают следующие действия:

Включение ККА. В рабочее состояние отдельные аппараты могут приводиться по-разному, все это указано в инструкции. На дисплее должны высветиться нули;

В рабочее состояние отдельные аппараты могут приводиться по-разному, все это указано в инструкции. На дисплее должны высветиться нули; Авторизация кассира. Происходит путем введения служебного номера и пароля или применения специальной карты;

Происходит путем введения служебного номера и пароля или применения специальной карты; Проведение расчетных операций. Выбивается стоимость, нажимается кнопка соответствующего раздела (обувь, продукты, техника и т.д.). Некоторые модели умеют считывать штрихкоды – тогда действия производятся автоматически. Далее пользователь жмет на кнопку «Оплата»;

Выбивается стоимость, нажимается кнопка соответствующего раздела (обувь, продукты, техника и т.д.). Некоторые модели умеют считывать штрихкоды – тогда действия производятся автоматически. Далее пользователь жмет на кнопку «Оплата»; Скидки отбиваются таким образом: набирается установленная цена, раздел, и процент скидки, нужная стоимость отражается в чеке;

отбиваются таким образом: набирается установленная цена, раздел, и процент скидки, нужная стоимость отражается в чеке; При покупке нескольких товаров все они вводятся поочередно; только после ввода последнего кассир нажимает клавишу «Оплата» («Наличные»);

только после ввода последнего кассир нажимает клавишу «Оплата» («Наличные»); Для получения нулевого чека следует просто нажать на «Оплата».

Это общие принципы работы кассовых устройств. «Авангард Сервис» предлагает широкий ассортимент аппаратов со стандартным и расширенным набором опций. Стоимость ККМ для ООО и ИП зависит от размера, веса, материала и технических характеристик. Это могут быть стационарные или портативные устройства. Став клиентом «Авангард Сервис», вы получаете не только качественную ККТ, но и сервисное обслуживание в течение всего периода пользования кассой.

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