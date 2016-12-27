Как притянуть богатство при помощи денежных талисманов?

Возможно, некоторые люди относятся к древнему китайскому учению фэн-шуй скептически, однако вряд ли кто-то будет спорить с тем, что любые приметы срабатывают чаще всего, когда в них очень веришь. Так почему бы нам не поверить тем счастливчикам, которые утверждают, что обрели свое благосостояние именно при помощи денежных талисманов? Неспроста ведь теме богатства уделено столько внимания в практике учения фэн-шуй...

Итак, в первую очередь, желающему привлечь деньги нужно определить местонахождение зоны богатства в своем доме, квартире или в офисе и активировать ее. Находится эта зона на юго-востоке. Для определения этого направления понадобится компас, либо можно определить его по солнцу – половина расстояния между востоком (где встает солнце) и югом (где светило находится в час дня). Прежде всего, найденную зону нужно очистить от всякого хлама, чтобы дать место притоку энергии «ци». А затем надо поместить сюда один из нижеперечисленных символов денег. Например, поставить денежное дерево, а под горшок с растением можно положить несколько монет – в сочетании эти два символа будут действовать вдвойне эффективно.

Можно разместить в зоне богатства и специальный иероглиф «фу», купив его в любом китайском или эзотерическом магазинчике, а то и вовсе сделать самому. Кстати, многие люди носят изображение этого иероглифа в своих кошельках, кладут в сейф и даже под рабочую клавиатуру. Считается также, что у иероглифа «фу» есть способность воздействовать на характер человека, помогая проще относиться к финансовому благополучию и этим самым быстрее достигать его. Еще одним распространенным денежным талисманом фэн-шуй является трехпалая жаба, сидящая на жемчуге и держащая во рту монетку. Такая фигурка может быть изготовлена из самых разных материалов и поможет не только привлечь богатство, но и украсить интерьер. Подойдет для денежной зоны и так называемый хотей – фигурка улыбающегося толстячка, бога благополучия и счастья. Он тоже делается из различных материалов.

Кстати, в разных помещениях квартиры можно по-разному активизировать зону богатства. Например, на кухне в эту область можно поставить вазу с «золотыми» фруктами (апельсины или мандарины). Они считаются денежным символом за свое сходство с золотыми монетами и по круглой форме, и по золотисто-оранжевому цвету. Здесь также можно повесить китайские монетки на красных шнурках или лентах. Впрочем, они прекрасно впишутся и в спальню, и в рабочий кабинет. Но что бы вы ни использовали для привлечения богатства в ваш дом, помните главное – в свою удачу нужно верить как можно сильнее!

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