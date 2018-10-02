Как приготовить сытный ужин за 15 минут

На такси мчит подруга с разбитым сердцем, любимый пришел с работы, друзья звонят в дверь или дети приехали от бабушки, а у вас нет ни сил, ни времени готовить сытный ужин? Без паники! Выход найден.

ТОП-10 блюд быстрого приготовления

Чтобы упростить вам жизнь, мы подготовили список оригинальных блюд для разных обстоятельств:

Лапша из цукини с креветками в сливочном соусе — для романтического ужина при свечах.

Салат с запеченными овощами, куриной грудкой и нутом — для себя любимой.

Вареники или пельмени, приготовленные по традиционному рецепту, знакомому нам с детства, — для атмосферного семейного ужина. Чтобы не колдовать у плиты, заказывайте полуфабрикаты.

Камамбер или бри со смородиновым кули и орехами — для тех моментов, когда нужно реабилитировать подругу после очередного разочарования. Вкуснейшие блюда и эмоциональный разговор эффективнее любых антидепрессантов.

Брускетта с авокадо и креветками под апельсиновым соусом — для посиделок в компании подруг-блогеров. Столь полезному блюду и организм порадуется, и совесть тревожить не будет.

Чили из телятины — для встречи любимого мужчины после насыщенного рабочего дня или бизнес-поездки.

Жареный лосось с салатом из рукколы и авокадо — для обсуждения деловых вопросов с коллегами.

«Паста» из цуккини с соусом песто — когда в гости спешат родители любимого.

Крем-суп из брокколи с пармезаном — для ужина после корпоратива.

Салат из индейки с виноградом, сельдереем и миндалем — для тех моментов, когда мужчины уехали на рыбалку, и назревает девичник.

Пицца из пшеничных лепешек с цыпленком и соусом барбекю — для просмотра футбольного матча.

К сожалению, 15 минут слишком мало, чтобы приготовить сочные ребрышки или стейк. А это, согласитесь, лучшие варианты для романтического ужина с бокалом хорошего вина. Более того, нельзя обойти вниманием тот факт, что мужчина всегда хочет мяса (безусловно, если он не вегетарианец). Но вы не спешите расстраиваться, ведь альтернатива есть — заказ готовых мясных блюд в Мястории.

Компания делает ставку на качестве и предлагает вкуснейшие мясные блюда, которые оценят как приверженцы классики, так и кулинарные экспериментаторы. Сегодня вы сможете побаловать мужской желудок традиционным стейком Рибай, а завтра заказать каре телятины. Кстати, вдруг вы не привезли из летних путешествий ароматные специи и соусы, ассортимент вас также приятно удивит. Если друзья вот-вот придут в гости, встречайте их с гриль- или бургер-боксами. Наслаждайтесь непозволительно вкусными и сытными блюдами, а о калориях подумайте завтра.

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