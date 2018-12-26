Как правильно выбрать квартиру? 5 важных критериев

Практически перед каждым человеком, рано или поздно, становится вопрос о покупке квартиры. Многие отдают предпочтение "однушкам". Как же правильно подобрать себе жилье, ведь легко можно поддаться эмоциям и совершить очень дорогостоящую ошибку? На какие пункты следует обратить своё внимание, чтобы приобрести желаемое: купить однокомнатную квартиру в Уфе или другом городе России?

Местоположение квартиры. Следует выбирать жилье, которое со временем будет лишь набирать свою стоимость, а не дешеветь. Это очень важный фактор т.к. планировку и отделку со временем можно будет изменить, а местоположение квартиры поменять невозможно. Учитывайте инфраструктуру которая будет окружать ваше будущее жилье. Это наличие детского сада, школы, парковки, магазинов, автобусных остановок или станций метро. Документы. Необходимо тщательно изучить все имеющиеся документы на квартиру, наличие либо отсутствие долга за коммунальные услуги. Обязательно сверяйте документы подтверждающие личность владельца с документами на жилье. Этот пункт очень важен, именно не знание юридических моментов обуславливает аферы с недвижимостью, поэтому, в большинстве случаев, стоит обратиться к специалисту в юридических вопросах оформления документов на недвижимость. Состояние жилья. Стоит обратить внимание на состояние квартиры. Если вы не планируете сразу же делать ремонт и вам нужны условия, в которых вам будет комфортно жить. От состояния косметического ремонта, межкомнатных дверей, штукатурки и шпатлевки сильно зависит цена жилья. Состояние штукатурки, например, можно проверить просто постучав по стене. Вы можете услышать пустоты под штукатуркой, либо же сама штукатурка может находиться в плачевном состоянии и от стука начнет осыпаться. Очень важный момент вашего будущего дома - состояние сантехники. Новый умывальник и ванная/душевая кабина могут скрывать старые и прогнившие трубы, которые заставят вас сильно потратиться в ближайшем будущем. В целом, следует осмотреть каждую мелочь от состояния входных дверей до наличия люстр. Стоит помнить, что на комфортное проживание влияет не только качественный ремонт. Обязательно спросите о соседях. Зачастую именно они и становятся причиной переездов.

И помните, что покупка квартиры это очень ответственный шаг, её нельзя вернуть обратно как не понравившийся пылесос в супермаркет. Для расторжения договора о купле/продаже недвижимости необходимы очень веские причины. Мыслить следует рационально и ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям.

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