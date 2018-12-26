Как правильно выбрать квартиру? 5 важных критериев

|
Практически перед каждым человеком, рано или поздно, становится вопрос о покупке квартиры. Многие отдают предпочтение "однушкам". Как же правильно подобрать себе жилье, ведь легко можно поддаться эмоциям и совершить очень дорогостоящую ошибку? На какие пункты следует обратить своё внимание, чтобы приобрести желаемое: купить однокомнатную квартиру в Уфе или другом городе России?
- Местоположение квартиры. Следует выбирать жилье, которое со временем будет лишь набирать свою стоимость, а не дешеветь. Это очень важный фактор т.к. планировку и отделку со временем можно будет изменить, а местоположение квартиры поменять невозможно. Учитывайте инфраструктуру которая будет окружать ваше будущее жилье. Это наличие детского сада, школы, парковки, магазинов, автобусных остановок или станций метро.
- Документы. Необходимо тщательно изучить все имеющиеся документы на квартиру, наличие либо отсутствие долга за коммунальные услуги. Обязательно сверяйте документы подтверждающие личность владельца с документами на жилье. Этот пункт очень важен, именно не знание юридических моментов обуславливает аферы с недвижимостью, поэтому, в большинстве случаев, стоит обратиться к специалисту в юридических вопросах оформления документов на недвижимость.
- Состояние жилья. Стоит обратить внимание на состояние квартиры. Если вы не планируете сразу же делать ремонт и вам нужны условия, в которых вам будет комфортно жить. От состояния косметического ремонта, межкомнатных дверей, штукатурки и шпатлевки сильно зависит цена жилья. Состояние штукатурки, например, можно проверить просто постучав по стене. Вы можете услышать пустоты под штукатуркой, либо же сама штукатурка может находиться в плачевном состоянии и от стука начнет осыпаться.
- Очень важный момент вашего будущего дома - состояние сантехники. Новый умывальник и ванная/душевая кабина могут скрывать старые и прогнившие трубы, которые заставят вас сильно потратиться в ближайшем будущем. В целом, следует осмотреть каждую мелочь от состояния входных дверей до наличия люстр.
- Стоит помнить, что на комфортное проживание влияет не только качественный ремонт. Обязательно спросите о соседях. Зачастую именно они и становятся причиной переездов.
И помните, что покупка квартиры это очень ответственный шаг, её нельзя вернуть обратно как не понравившийся пылесос в супермаркет. Для расторжения договора о купле/продаже недвижимости необходимы очень веские причины. Мыслить следует рационально и ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Next
Prev
Что происходит с акциями Норникель (GMKN)?
Стать акционером мирового гиганта металлургии компании Норникель возможно, воспользовавшись любой проверенной площадкой интернет-торговли. Акции GMKN высоко котируются на рынке ценных бумаг и являются предпоч...
Как и где пенсионеру получить онлайн-заем?
Преклонный возраст – не повод отказываться от привычного образа жизни. Крупные покупки, путешествия, качественное медицинское обслуживание – найти деньги на эти цели можно в срочном порядке. Многочисленные фи...
Смартфонный грабёж
Старшее поколение, жившее в СССР, безоговорочно доверяло средствам массовой информации, и на это были причины. Все СМИ были государственными, поэтому информация тщательно проверялась, отсеивалась. За достовер...
Дом без налога
"Российская газета" публикует очень важный закон. Он касается граждан предпенсионного возраста. С 1 января 2019 года женщины 55 лет и мужчины 60 лет получат льготы по имущественным налогам. Раньше на них имел...