Как поднять жизненный тонус и вместе с ним... сексуальное желание?

Москвичка Марина поделилась с редакцией своей историей о спасении наших семейных отношений.

Женщине 47 лет, её мужу 50. Живут супруги в браке уже 20 лет, и в один момент у них начался кризис в семейной жизни, главной причиной которого стало отсутствие половой жизни.

"Так, из-за отсутствия сексуальных отношений, пропала и наша душевная близость, мы с мужем стали жить как чужие люди. Как результат, перепады настроения, из-за постоянного недовольства происходили бесконечные ссоры, что стало отражаться и на наших детях. Меня совершенно перестал возбуждать мой муж, секс теперь стал одной из домашних обязанностей, которых хотелось отложить на продолжительный срок. В свою очередь возрастные изменения мужа тоже давали о себе знать: эрекция больше не приходила от мысли о сексе, член потерял былую твердость, редкие половые акты проходили без эякуляции и оргазма. Близкая подруга, узнав о наших проблемах, посоветовала купить растительный препарат Перуанская Мака здесь", - рассказывает Марина.

Изучив состав, женщина убедилась, что в состав этого натурального растительного препарата входят углеводы, белки, клетчатка, липиды, препарат абсолютно безопасен для употребления, и при соблюдении указанных в инструкции доз, побочные эффекты не возникают.

"Рассказала мужу, решили попробовать и купили. Перуанская Мака представляет собой сухой порошок, употребляли его, добавляя в воду, по 10 г. в сутки. Буквально на седьмой день приема препарата результат был виден, как говорится, на лицо: повысилась сексуальность, усилилось либидо, половой акт длился около 20-30 минут, усилились наши чувства, секс приобрел новые яркие краски. Через месяц приема Перуанской Маки муж стал полностью контролировать эрекцию и заниматься сексом еще в несколько раз дольше. Член мужа находится в возбужденном состоянии сколько необходимо, для полного удовлетворения. Оргазм стал непревзойденным. Все наши чувства возобновились и усилились. Также, неожиданно для себя, мы с мужем заметили уменьшение в избыточном весе, повышение стрессоустойчивости, появление бодрости, ссоры теперь отсутствуют в нашей семье, а хорошее настроение сопровождало нас в течении всего дня. Всем парам, у которых возникают проблемы в половой жизни, рекомендую попробовать препарат Перуанская Мака, ведь превосходный секс после 20 лет брака - это не миф, а реальность".

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