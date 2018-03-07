Как отличить настоящих мастеров от «криворуких»?

К сожалению, даже самая лучшая бытовая техника со временем выходит из строя. Конечно же, многие поломки поддаются починке, но результат ремонта во многом зависит от того, кто именно им занимается. Ведь многие из мастеров не располагают достаточной квалификацией и могут не починить, а окончательно испортить сломанный прибор.

Первый совет, который способен уберечь вас от горе-мастеров: по возможности, обращайтесь только в авторизованные сервисные центры, если вам нужен, например, ремонт стиральных машин LG или другой техники. Правда, баннер с названием «громкого» бренда может висеть и на воротах покосившегося гаража, так что, информацию о сервисном центре лучше проверить. Делается это очень просто: достаточно зайти на официальный сайт производителя сломавшегося прибора и изучить имеющуюся там информацию. Если на сайте не указаны сервисные центры, рекомендуем нанести звонок на горячую линию производителя – там вам точно смогут назвать партнерские сервисные центры. Кстати, обращаясь в такие центры, вы еще и страхуетесь от некачественных или контрафактных комплектующих, ведь всегда можно обратиться к представителю фирмы-производителя и уточнить, действительно ли для ремонта была заказана оригинальная деталь с завода.

Еще один способ не выбрать «кота в мешке» - узнать фактический адрес сервисного центра, а затем проверить по справочнику, действительно ли по данному адресу располагается такое учреждение. Заодно обратите внимание и на его телефонный номер: если указан только номер сотового телефона – это весомый повод для сомнений. Ведь солидные организации, в отличие от различных однодневок, принимают звонки на обычный городской телефон.

Перед тем, как отдать сломанную технику в починку, необходимо также уточнить, будет ли вам по окончанию ремонта выдан акт выполненных работ, заверенный печатью и оформленный по всем правилам: с указанием адреса, названия мастерской, и даты ремонта.

Стоит также иметь в виду, что по закону сервисный центр обязан согласовывать с заказчиком каждое значимое действие с его вещью. К примеру, если в результате диагностики выявлена необходимость замены той или иной детали, мастер обязан согласовать с вами эту замену. Соответственно, вам ни в коем случае не нужно подписывать бумаги с фразой «Соглашаюсь с тем, что все выполняемые работы будут проводиться без предварительного согласования».

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