Как оплатить квитанции: онлайн или через банкомат?

Громоздкие банкоматы, заполнившие филиалы банков, еще недавно воспринимались пользователями, как ультрасовременная примета нашего времени. Это казалось стильным и по-своему оригинальным: оплатить коммунальные платежи не в окошко кассы, а через терминал. Однако с течением времени большинство пользователей научились делать это, не выходя из дома.

Онлайн сегодня оплачивают не только коммунальные услуги, но и штрафы ГИБДД. Подробнее о том, как реализовать эту услугу, можно прочесть на сайте https://shtrafy-gibdd.ru/.

Банкомат один, а должников много

Каждый из нас от природы с ленцой. Казалось бы, все очень просто: получил квитанцию — тут же оплати ее. Но у многих они скапливаются пачками. В результате к концу месяца в филиалах банков можно видеть длинные очереди к терминалам.

Очередь движется медленно, поскольку оплата квитанций требует введения огромного количества данных. Например, отщелкать по клавиатуре 20-значный код достаточно трудно без ошибок, особенно если учесть, что в затылок тебе дышит раздраженная очередь, а единственная девушка-оператор не имеет права вводить данные за клиента. Малейшая неточность выдает ошибку. Операция начинается заново, очередь раздраженно вздыхает.

Тем не менее терминалы терпеливо принимают деньги должников, квитанции погашаются, а в начале следующего месяца их присылают вновь и вновь. Возможно, именно человеческая инертность и нежелание покидать теплую квартиру сделали услуги по оплате штрафов и квитанций онлайн самыми популярными.

Например, достаточно зарегистрироваться на сайте «Штрафы ГИБДД», чтобы узнать все свои долги и тут же погасить их. Сервис продуман до мелочей. Прежде всего, здесь надо зарегистрироваться. Затем автоматически будет создан личный кабинет. Главное, что интересует пользователя, это кнопка «Проверить штрафы».

Информация, предложенная автовладельцу, будет максимально объективной. Система проверяет наличие штрафов по номеру водительского удостоверения. Это значит, что сведения будут точными и объективными.

Сервис сотрудничает с государственной базой данных, в которой содержатся все сведения о просроченных платежах по линии ГИБДД. Мониторинг осуществляется круглосуточно, а информация о штрафе высвечивается всего через сутки после нарушения.

Если инцидент произошел в том месте, где установлена система видеофиксации, то штраф выписывается на основе номера транспортного средства.

Преимущества работы сайта:

информативность;

детализированность квитанции;

возможность получения фотоотчета;

возможность получения уведомлений.

Здесь же пользователю будет предложено погасить имеющиеся штрафы. При этом информация по пластиковым картам никогда не сохраняется, что гарантирует полную конфиденциальность и безопасность.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ