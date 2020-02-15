Как обустроить детскую игровую площадку у себя на даче?

В наше время люди все чаще используют собственный дачный участок не только ради сада и огорода, но и как место отдыха от городской суеты. И конечно же, большинство родителей, а тем более бабушек и дедушек, стремятся прихватить с собой на дачу детей и внуков. Ведь там они смогут вволю поиграть на чистом воздухе, между делом приучаясь к сельскохозяйственным работам и самостоятельности. Но заманить детей на дачу одними лишь грядками просто невозможно, поэтому желательно организовать для них интересную игровую площадку.

Занимаясь организацией такой площадки на своем участке, стоит выделить для нее достаточное пространство. Даже если ребенок пока маленький и ему вполне хватит песочницы и маленького надувного бассейна, то вскоре он подрастет, и понадобиться место под другое, соответствующее возрасту игровое оборудование. Это могут быть горка, батут, качели, большой каркасный бассейн, теннисный стол, даже игровой комплекс и т.д. Тем временем, запасную площадь можно пока засеять газоном или посадить там однолетние растения. Стоит заметить, что некоторые из игровых элементов площадки, например, батуты, спортивное оборудование, надувные игровые комплексы и т.п. можно приобрести в специализированном магазине, например, на сайте https://olbol.ru/. А кое-какие сооружения можно сделать и самостоятельно, используя подручные средства. Информации о том, как и из чего можно соорудить на своем дачном участке довольно много на просторах интернета.

Также при обустройстве детской игровой площадки на даче желательно придерживаться нескольких простых правил, тогда и детям будет на ней комфортно и безопасно играть, и вам будет спокойно и за них, и за ваши грядки. К примеру, будет очень хорошо, если площадка будет не полностью на открытом солнце, а частично затенена. По крайней мере, в особо жаркие дни стоит прикрыть территорию с песочницей или бассейном тентом или пляжным зонтом. Что касается местоположения на участке, лучше всего, конечно, расположить площадку недалеко от дома, чтобы ее было видно из окна. Кроме того, вокруг игровой площадки лучше поставить невысокий заборчик, чтобы выделить территорию и в то же время защитить свои посадки от заигравшегося ребенка.

Стоит уделить внимание и покрытию площадки, ведь дети обожают играть прямо на земле, да и падают не редко. Некоторые предпочитают засыпать площадку измельченной древесной корой, она обладает хорошими дренажными свойствами и неплохо смягчает падение. Однако для спортивной зоны такое покрытие не подойдет, здесь все же лучше использовать газон, а на месте размещения горки и бассейна идеально подойдет песок.

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