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Как не прогадать с подарком для новорожденного?

Ксения ДАВЫДОВА   
20 Апреля 2018 г.
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Как не прогадать с подарком для новорожденного?

Помнится, в былые времена к рождению детей и внуков наши мамы и бабушки трепетно и терпеливо собирали «приданое» для ребенка, а кроватки, коляски и прочие предметы передавались по наследству от поколения к поколению. Сегодня все изменилось... И это отнюдь не сделало проще жизнь современных родителей, а тем более бабушек и дедушек, которые зачастую просто теряются в нынешнем многообразии товаров для детей.

Что же подарить своим близким, ожидающим пополнения в семье? Вот несколько отличных актуальных идей, что подарить молодым родителям...

Конечно, если речь идет о долгожданном рождении собственных внуков, то всегда лучше спросить у детей напрямую, что им по-настоящему пригодится. Но ведь нередко бывает и так, что молодое семейство не может сказать прямо и откровенно о желаемых вещах, иногда в силу скромности, иногда из-за уверенности, что сами все смогут приобрести, а иногда и сами попросту не знают, что им нужно... В таком случае, приступая к выбору подарка к рождению ребенка, придерживаемся нескольких общих принципов. Во-первых, подарок должен быть практичным, то есть не суперкрасивое платьишко с рюшами, которое наденется всего раз-два, а то, что понадобится в повседневной жизни ребеночка. Во-вторых, предпочтите качественную вещь, а не много всякого «дешево и сердито». Но при этом, и это в-третьих, не торопитесь покупать слишком большую вещь (мебель или крупногабаритные игрушки и т.п.), не согласовав ее предварительно с молодыми родителями.

Например, к недорогим, но при этом нужным подаркам для новорожденных можно отнести:

  • книги (развивающие книжки для самых маленьких, из различных материалов, в том числе непромокаемых);
  • развивающие коврики; слингобусы (для мамочек, носящих малышей в слинге - гипоаллергенные силиконовые бусы развивают мелкую моторику, отвлекают, служат прорезывателем и т.п.);
  • памперсы Newborn (Ньюборн) – подгузников много не бывает.

Можно также присмотреться к мобилям на кроватку или коляску, массажному коврику (хороший тренажер для физического развития младенца), не помешает и лишний комплект постельного белья.

Из подарков подороже стоит обратить внимание на слинги (тканевая переноска новорожденного), а также на различные бытовые приборы. Например, блендер или пароварка для приготовления прикорма и первой детской пищи. Или увлажнитель воздуха – крайне полезный прибор для городских квартир. Из новомодных гаджетов довольно популярны радионяни. Ну и конечно, если речь идет о рождении внуков, несмотря на все перемены в современном мире, бабушка всегда может порадовать малышей вещицами, связанными собственными руками...

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