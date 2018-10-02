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Как не потеряться в стремительном развитии современного музыкального мира?

Егор СТУКОВ   
02 Октября 2018 г.
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Как не потеряться в стремительном развитии современного музыкального мира?

Говорят, что мы живём в стремительной цифровой эре. Технологии сейчас развиваются настолько быстро, что даже уследить за ними сложно – а использовать ещё тяжелее. Стоит заметить, это относится не только к технике, но и ко многим другим сферам нашей жизни, включая даже популярную во все времена музыку.

Чуть ли не каждый день на эстраде, в интернете или в любом другом месте, привлекающем внимание широкой общественности, появляется новый певец. Чуть ли не каждый месяц появляется какой-нибудь новый жанр музыки, в котором даже сам создатель не сильно разбирается. Чуть ли не каждый год общие направления музыкальных стилей могут меняться так сильно, что начинает казаться, будто ты прилетел на другую планету – а что вообще сейчас слушают люди, понять не могу?

Конечно, чтобы вникнуть в течения современных музыкальных мотивов, лучше попытаться окунуться в это море самому, но всё-таки не без использования сторонней помощи. Такой помощью могут стать различные музыкальные порталы, которые сильно расплодились в сети за годы существования всемирной паутины.

Интернет-портал «ZIMP3.NET» как раз к таким и относится. На сайте собрана огромная база современных музыкальных композиций со всего света, с которыми можно легко ознакомиться буквально в пару кликов и без лишних проблем.

Сайт объединил под своим крылом представителей клубной музыки, многих авторов, исполняющих современные узбекские композиции и, конечно же, российских певцов и музыкантов с их русскими песнями.

Всё это можно легко не только послушать, но и скачать, причём совершенно бесплатно. Помимо всего прочего, музыкальные композиции на интернет-портале «ZIMP3.NET» всегда подаются вместе с клипами авторов, чтобы у начинающего меломана была возможность ознакомиться и с визуальной составляющей работ выбранного исполнителя.

Также на сайте можно найти список популярных на сегодняшний день треков, который поможет присмотреться к общественному выбору и найти что-то интересное для себя среди признанных исполнителей.

Впрочем, даже прожжённые ветераны музыкального мира смогут найти здесь что-то подходящее их вкусу, ведь ассортимент сайта заполнен таким большим количеством авторских песен и композиций, что знать их все до посещения музыкального портала просто невозможно.

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