Как найти недорогие, но надежные входные двери для дачи?

Дачный сезон в самом разгаре, садоводы-огородники с большой заботой высаживают рассаду, надеясь по осени собрать хороший урожай, чтобы потом закатать в баночки с любовью выращенные фрукты и овощи. К сожалению, в нашей стране нередки случаи, когда домашними заготовками «угощаются» непрошеные гости. Если вам это знакомо, не пора ли задуматься о сохранности своего имущества? Речь в этой статье пойдет о такой важной мере безопасности, как входная дверь.

Несомненно, наряду с дополнительными способами защититься от нежелательных гостей, такими как установка сигнализации и решеток на окна, добротная стальная дверь на входе станет надежным препятствием для недоброжелателей. На сегодняшний день производством, продажей и установкой входных дверей занимается очень большое количество организаций. Основная проблема заключается в том, чтобы грамотно выбрать подходящее изделие по выгодной цене. Бывает так, что люди, которые не слишком хорошо разбираются во всех тонкостях дверного производства, переплачивают за совершенно ненужные им характеристики и т.п. Например, стоимость металлической двери будет существенно выше, если покупать ее у посредника, а не производителя. И будет еще дороже за счет доставки, если делать заказ в отдаленной фирме. Так, жителям Подмосковья намного дешевле обойдутся изделия фабрики «Владимирские двери», поскольку в регионе расположено много салонов этой компании, и доставка будет быстрой и недорогой. То есть ищите производителя поблизости.

Еще одним важным критерием, влияющим на цену, является толщина стали. Скорее всего, вас начнут убеждать, что качественная и надежная входная дверь не может быть тоньше 2 мм. Однако профессионалы считают оптимальной толщину в 1,5 мм – такая сталь практически не деформируется, распилить ее можно только болгаркой. Более толстый металл лишь повысит цену и добавит тяжести конструкции. А вот полуторамиллиметровка с ребрами жесткости вполне подойдет. Кроме того, цены на двери сильно зависят не только от технических характеристик, но и от внешнего вида, к примеру, тиснения на металле, покраски полотна, дорогих молдингов и фурнитуры. Поэтому при желании сэкономить лучше отказаться от излишнего декора.

Пожалуй, единственный элемент входной двери, на котором не стоит слишком экономить – это замки. Наиболее надежными сейчас считаются запорные механизмы с трехсторонней ригельной системой запирания. Однако лучшим вариантом специалисты называют установку двух замков на дверь, при этом один из них должен быть с горизонтальными ригелями.

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