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Как найти эффективную психологическую помощь: несколько советов

Ксения ДАВЫДОВА   
01 Февраля 2018 г.
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Как найти эффективную психологическую помощь: несколько советов

Услуги психолога давно стали частью нашей повседневности. Мы не привыкли себя щадить в работе и личных делах. Но бешеный ритм жизни, нагрузки и стрессы неизбежно изнашивают психику, отчего даже самым сильным людям порой необходима поддержка врача.

Казалось бы, в современном мире нет недостатка в докторах человеческих душ. Вузы предлагают освоить науку психологию за сходную сумму в рублях, отчего количество дипломированных специалистов превысило все возможные пределы. Однако качество психологической помощи в нашей стране оставляет желать лучшего. Интернет полон жалоб пациентов на бесполезно потраченные деньги и время. Лишь немногие счастливцы находят эффективную поддержку и решение проблем. Отчего так происходит?

Причину этого несоответствия очень точно выразил успешный практикующий психолог Борис Коваль, эксперт и частый гость телевизионных каналов и радиостанций. По его мнению, помощь психолога действенная лишь в том случае, когда она подкреплена солидным практическим опытом.

С этим утверждением трудно не согласиться. Теоретические знания оттачиваются в постоянном общении с людьми, ведь каждый человек уникален. Исток внутренних проблем порой сокрыт очень глубоко. Чтобы помочь пациенту, квалифицированный специалист использует все необходимые методы и подходы. Их разнообразие, богатство профессионального арсенала требуют постоянного пополнения. Получить его можно лишь одним способом: работой с человеческими характерами. Лишь такое отношение, компетентное и живое, способно по-настоящему избавить пациента от внутренних проблем. Поэтому при выборе психолога следует отдавать предпочтение лишь тем специалистам, кто обладает многолетним практическим опытом.

Это первый и главный совет. Репутация имеет значение, поэтому не стесняйтесь навести справки. Если получены хорошие рекомендации – значит, специалист заслуживает хотя бы того чтобы его кандидатура была рассмотрена вами.

Стаж работы – еще один необходимый критерий. Настоящие профессионалы никогда не скрывают и не преувеличивают свой опыт. Найти эту информацию можно на персональных сайтах специалистов-психологов.

Также необходимо проверить наличие всех дипломов и сертификатов, подтверждающих профессиональные компетенции психолога. Обязательно наличие действующей лицензии и официальное рабочее место.

И, наконец, ваше личное впечатление от встречи со специалистом. Оно может стать решающим, ведь эффективность лечения во многом зависит от того, насколько мы доверяем доктору.

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