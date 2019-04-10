Как можно сэкономить на покупке бытовой техники?

Жизнь современного человека окружает разная бытовая техника. Своим функционалом она помогает хозяину более комфортно существовать в стенах своего дома и привносит скорость в выполнение большого количества домашних дел. Но цены постоянно растут, и на этот сегмент товаров тоже. Как же здесь можно сэкономить?

Например, обратиться в компании, которые ремонтируют бывшую в употреблении бытовую технику и потом распродают ее по отдельности или комплектами в своих магазинах. В Санкт-Петербурге тоже имеется такой магазин. Чтобы узнать подробности, как и что здесь можно приобрести, стоит перейти на сайт этой торговой точки.

Плюсов обращения в такие магазины достаточно.

Ремонтирует сломавшуюся технику не абы кто, а сертифицированные мастера.

Они отвечают за качество своей работы и после ремонта дают гарантии.

Такая техника может быть взята на бессрочное сервисное обслуживание.

Технику могут предложить комплектом. Тут экономия получится ощутимее, чем при приобретении одной единицы товара.

Технику, по желанию заказчика, также могут доставить на дом. Ведь не всегда приобретается миксер или комбайн, можно и холодильник присмотреть, и стиральную машину и другой "крупногабарит". А если заказ сделан на большую сумму, доставка может идти в подарок.

Имеющаяся в доме и ненужная старая техника может быть утилизирована.

Разрабатываются, для появления большего интереса у клиентов, и разные скидочные программы.

Есть еще такое понятие, как восстановленная техника. При ее покупке тоже можно прилично сэкономить, получая хорошую скидку.

Сначала товар возвращается из сети к производителю. Это может быть по самым разным причинам. Например, модель была тестово-демонстрационная в магазине. Товар вернули в течение гарантийного периода. Возвратили после покупки по причине брака, если модель была повреждена при доставке и т.д. Производитель, имея у себя этот товар, проводит его диагностику, устраняет в устройстве обнаруженные недостатки и снова отправляет товар на рынок. Теперь этот товар называется восстановленным, скидка на него может составить от 15 до 40%.

Плюс в восстановленной технике не только в цене. Такие модели проверяются производителем даже лучше, чем новые. Потому что все сейчас дорожат своей репутацией и никто не захочет повторять прошлую ошибку, чтобы отбить от своих моделей поток клиентов.

Восстановленные устройства можно найти в интернет-магазинах. Второй вариант - посмотреть информацию о таких моделях на сайте интересующего производителя.

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