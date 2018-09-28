Как изменился рынок первичного жилья в России за лето

Лето 2018 года для первичного жилья оказалось не самым радужным, но и особо проблемным его назвать сложно. Ситуация с мировой и российской экономикой так или иначе оказала своё влияние на рынок жилья, хотя всё ещё не до конца понятно, как сильно это воздействие, и к чему оно может привести в будущем.

В среднем по России ценник вырос до 52,35 тыс. рублей за кв.м. А в годовом отношении разница в стоимости поднялась с 2,99 тыс. до 3,28 тыс. руб. Этот показатель выше на 7% в сравнении с вторичным рынком жилья, но цены сильно разнятся от города к городу. Так, купить новостройку в Тюмени в среднем можно на 6% дешевле, чем вторичку.

По данным исследования «Avito Недвижимость», аналогичный период 2017 года показывал схожий результат, разве что разница между различными сегментами рынка недвижимости составляла 6%.

Этот год также отличился незначительным подъёмом цен в целом на рынке: 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За летнее время значительнее всего цены на квадратные метры выросли в Новосибирске. Там квартиры в новостройках в среднем поднялись в стоимости на 12%. В Уфе первичный рынок выдал подорожание на 6%.

При этом только в Москве цены уменьшились и на вторичное, и на первичное жильё, пусть даже незначительно. Новостройки в столице подешевели на 2%, а вторичка опустилась всего на 1%.

Правда, Москва также успела встать на первое место и в плане разницы между стоимостью первичного и вторичного жилья. Новостройки там дороже на целых 11%, чем предложения вторичного рынка.

Но есть и города, в которых тенденция полностью противоположная – там новостройки подешевели относительно вторички. К примеру, в Саратове квартира в строящемся здании будет в среднем аж на 26% дешевле вторичного жилья. Подобная ситуация наблюдается в Краснодаре (17%) и многих других городах России. Тюмень также вошла в этот список с выгодной ценой в сторону новостроек – этот город может похвастаться разницей между сегментами рынка недвижимости в 6%.

В целом, изменения на рынке недвижимости нельзя назвать слишком значительными, учитывая, что на них явно оказывает своё влияние современная экономическая ситуация в России и мире. К тому же, по предположению некоторых экспертов, жильё до конца года дорожать не будет, хотя и положительную тенденцию в ценах увидеть вряд ли получится – велика вероятность, что рынок будет сохранять баланс.

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