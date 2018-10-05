ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Как изменилась стоимость трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге в начале октября и где её можно приобрести?

Егор СТУКОВ   
05 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Трехкомнатная квартира в СПб в новостройке

Сайт piter-realtor.ru опубликовал еженедельную статистику изменения цен на рынке жилья Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что в сентябре цены на квадратные метры Ленобласти немного поднялись, сейчас они снова пошли на убыль.

Так, в среднем трехкомнатная квартира в Санкт-Петербурге в новостройке обойдётся в 5 млн 441 тысячу рублей. Средняя цена квадратного метра незначительно превысила отметку в 131 тысячу рублей. При этом прошедшая неделя принесла падение цены квадратного метра на первичном рынке жилья на 414 рублей – 0,31%.

Хотя изменения цен и стоимость квартир сильно зависят от конкретного района города. Выборгский район показал уменьшение цены одного квадрата на 0,67%, Кировский чуть больше – на 1,9%. Самое значительное сокращение стоимости произошло в Центральном районе Санкт-Петербурга. Там цена квадрата упала на 3,69%.

Приобрести трёхкомнатную квартиру в центре города можно в жилом комплексе «Днепропетровская 37». Новостройка располагается между 35 и 41 корпусами на улице Днепропетровская. Комплекс обещает европейский уровень комфорта для своих жильцов.

ЖК представляет собой три пятиэтажных монолитных корпуса и один офисный блок. В десяти минутах ходьбы от него находится станция «Лиговский проспект».

Инфраструктура вблизи комплекса предоставляет необходимые для комфортной жизни удобства. Недалеко можно найти два детских сада № 637 и № 135, а также школу № 304. Помимо этого рядом с новостройкой располагаются 6 кафе и ресторанов, 3 магазина, 5 автомастерских и 3 офиса банков. Для любителей спорта здесь тоже найдутся полезные объекты: 3 спортивных зала и 3 тренировочных уличных площадки. Также в 25 минутах ходьбы от новостройки находятся Багратионовский сквер и сад Театра Юных Зрителей.

Квартиры ЖК «Днепропетровская 37» можно перепланировать ещё на стадии строительства. Минимальная площадь жилья здесь начинается с 24 метров квадратных, максимальная достигает 118 кв. метров. В квартирах располагаются санузлы от 4 кв. метров, остеклённые лоджии и высокие

потолки. В здании работает подземный паркинг. А со временем территорию комплекса намереваются благоустроить. О конкретной стоимости жилья и, в частности трёхкомнатных квартир, можно узнать на официальном сайте проекта «Днепропетровская 37».

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 