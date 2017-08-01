Как играют мужчины и женщины

Даже в онлайн казино, где все игроки анонимы, довольно несложно понять, кто перед тобой – мужчина или женщина. Для этого достаточно довольно поверхностных познаний в физиологии и психологии.

Разница – в мозгах

Начать с того, что у подавляющего большинства мужчин наиболее развитой является левое полушарие головного мозга, «курирующее» логику и математические способности. В женском мозге, напротив, чаще всего «рулит» правое полушарие, в ведении которого находятся интуиция и творчество. Именно поэтому мужчины, заходя в игровой зал, чаще всего выбирают игры, в которых не предусмотрены чаты - женщины же, напротив, приветствуют общение даже в игре. Кроме того, как подчеркивают представители http://gamblinghits.com, прекрасный пол предпочитает простые и яркие слоты, а мужчинам больше нравятся слоты с различными вычислениями.

Проигрыш и тестостерон

Мужской гормон – тестостерон – извечно толкает мужчин на подвиги и соперничество. Поэтому дамы чаще появляются в казино, просто чтобы попробовать острых ощущений, а мужчины – ради победы (недаром среди заядлых игроков мужчин вдвое больше, чем женщин). И именно поэтому женщины, как правило, проигрывают гораздо меньше, чем представители сильного пола, а проиграв, они гораздо реже испытывают потребность отыграться.

В зависимости от пола заметно отличается и реакция на проигрыш. Это со всей очевидностью доказывают исследования, проведенные Университетом Аделаиды и Технологическим университетом Суинберна, в которых приняли участие 580 мужчин и 605 женщин. Так, ученые наглядно показали, что мужчины чаще всего реагируют на проигрыш весьма агрессивно: пытаются ударить игровой автомат или разбить монитор компьютера, конфликтуют с сотрудниками казино или ищут другие возможности выразить свою ярость. Женщины же, как правило, демонстрируют классическую реакцию интроверта: слезы и депрессию. Более того, такие же реакции демонстрируются мужчинами и женщинами даже в разделах онлайн-казино «игровые автоматы играть бесплатно» - то есть, когда проигрыш не наносит удара по кошельку.

Возраст игры

Чаще всего мужчины влюбляются в более юном возрасте, чем женщины. В среднем для мужчин время игры начинается в возрасте 20 лет, а для женщин этот рубеж наступает на 10 лет позже. Если же увлечение играми переходит в лудоманию, то женщины «сгорают» в среднем за год, мужчины же «держатся на плаву» в 5-6 раз дольше.

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