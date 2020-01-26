Как и когда марш Мендельсона стал свадебным?

25 января 1858 года «Свадебный марш» Феликса Мендельсона-Бертольди получил путевку в жизнь. Музыка была написана в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь» и большой известности сразу не приобрела. Но через пятнадцать лет произошло событие, которое стало для этого сочинения судьбоносным.

Английская принцесса Виктория Адельгейд при подготовке к своему бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV очень серьезно отнеслась к выбору музыкального сопровождения. Она лично выбрала два марша. Под один из них в памятный день королевской свадьбы — 25 января 1858 года — семнадцатилетнюю невесту повели к алтарю. Это был «Свадебный хор» из оперы Вагнера «Лоэнгрин».

А вот из церкви новоявленные супруги выходили под торжествующие звуки мелодии Мендельсона из поэмы «Сон в летнюю ночь».

Мало кто знает, что Мендельсон написал не только этот марш., но и другие. Кроме того, композитор создал потрясающие по красоте симфонии, оратории, концерты для фортепиано и для скрипки с оркестром. А также множество камерно-инструментальных произведений и лиричные песни без слов. Последние, кстати, играл каждый уважающий себя ученик музыкальной школы.

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По инф. pnp.ru

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