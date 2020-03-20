Как грамотно подобрать матрас, чтобы обеспечить себе по-настоящему здоровый сон?

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Многие согласятся, что покупка матраса – дело непростое. И не только потому, что требует определенных денежных затрат, но и потому, что от его свойств зависит наше здоровье. Осложняется подбор и сегодняшним многообразием типов матрасов, их наполнителей и конструкции. Попробуем разобраться в этом разнообразии, чтобы сделать поиски идеального матраса быстрыми и успешными.
Сперва хочется напомнить, что не нужно относиться к приобретению матраса легкомысленно и недооценивать всей важности его влияния на наше здоровье. Грамотно подобранный матрас помогает избавиться от бессонницы, боли в позвоночнике и мышцах, не вызовет аллергические заболевания. Кроме того, благодаря удобному и здоровому сну можно улучшить состояние своей нервной системы, избавиться от чувства усталости и, как следствие, раздражительности.
Для детей выбор матраса должен быть еще тщательней, ведь их норма сна, в отличие от взрослых, выше, а значит и времени в кровати они проводят больше. Поэтому важно выбрать такой матрас, который будет способствовать хорошему расслаблению мышц, что, в свою, очередь, позволит избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом (в т.ч. сколиоза), а также нарушения кровообращения и т.д. К примеру, в интернет-магазине матрасов MrSleep можете купить детский матрас с уровнем жесткости, соответствующим возрасту и потребностям ребенка (подробнее можно узнать на https://mrsleep.ru/matrasy/detskie). Здесь имеются варианты на любой кошелек, начиная от недорогих матрасов до инновационных моделей из современных материалов.
Итак, разбираемся в классификации матрасов в плане их конструкции. Чаще всего встречаются пружинные матрасы. Они бывают двух видов - с зависимыми пружинами (переплетенными между собой) и независимыми (пружины сгруппированы блоками). Отметим, что второй вариант считается более удобным, т.к. раздельные блоки пружин могут лучше подстроиться под форму вашего тела.
Второй популярный тип матрасов – беспружинные. Они состоят из различных наполнителей. Внутри беспружинных моделей могут быть латекс натуральный или искусственный (преимущества: упругость, гипоаллергенность, анатомичность, удобная поддержка для позвоночника), кокосовое волокно (эластичность, прочность, гипоаллергенность, высокие бактерицидные качества) либо один из современных высокотехнологичных синтетических наполнителей (пенополиуретан, memory foam/latex, вязкоэластичная пена, сизаль и т.д.).
Чтобы выбрать «свой» матрас, учитывайте такие факторы, как возраст, вес и рост. К примеру, полному человеку будет комфортнее на более жестком матрасе, а худому – на мягкой модели типа латекса. Людям в пожилом возрасте рекомендуется спать на матрасе с более низкой жесткостью, чтобы не провоцировать проблемы с позвоночником и кровообращением. Супружеской паре лучше всего подойдет матрас с независимыми пружинами.
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