Как говорится, время покажет, кто икру на хлеб мажет - в принципе это могут позволить себе все

При слове икра вспоминается знаменитая фраза из вечного фильма Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" про заморскую баклажанную. Но потребительский интерес все-таки превалирует на стороне рыбной икры. Именно икорка из рыб ценных сортов традиционно украшает новогоднее и зачастую другие праздничные меню. Блины с икрой, бутерброды, салат "Королевский", закуска из икры с вареным яйцом - перечислять блюда можно долго. Но чтобы все это великолепие попало на стол, прекрасный продукт необходимо для начала купить.

Где найти качественные деликатесные продукты?

Надежный поставщик морепродуктов, деликатесов и эксклюзивной продукции в России - компания La Maree. «Ла Маре» ставит перед собой цель в удовлетворении нарастающего с каждым годом спроса на гастрономию высокого качества и в обеспечении поставок такой продукции в нашу страну. Товары со всего мира здесь можно найти по выгодным конкурентным ценам. В каталоге представлено 4 тысячи позиций эксклюзивных продуктов питания, полтысячи наименований морепродуктов. Выбор просто огромен! Фуа-гра, паштеты, трюфельная продукция, живые и охлажденные морепродукты, сыры и другие гастрономические изыски - даже если каждый день такое себе позволить нельзя, то уж на праздник побаловать свою персону (а иногда и гостей) точно можно! Компания около тридцати лет безупречно работает на рынке. Единый холдинг развивается по семи направлениям. В Москве, культурной столице РФ и Монте-Карло работают 6 ресторанов класса "премиум". В общем, довериться такому поставщику и реализатору точно можно.

Вернемся к икре

Икра является ценным питательным продуктом. Есть ее полезно и людям пожилого возраста. Здесь присутствует максимум белка и минимум углеводов. Кальций, содержащийся в икре, укрепит кости и поможет в выработке инсулина. Йод окажет благотворное влияние на работу всех органов, будет стимулировать мозговую деятельность, повлияет на укрепление памяти и иммунитета и т.д. Плюсов достаточно. Предложения по икре в La Maree можно найти в каталоге. Черна, красная, икра серой кефали - в ассортиментной линейке присутствуют востребованные и экзотические разновидности. В позициях отмечены новинки и хиты. На сайте (кстати, вот его адрес: https://shop.lamaree.ru/catalog/ikra/) есть фильтр, с помощью которого можно провести сортировку по цене. Описаны условия заказа в онлайн-режиме. В частности, в Москве можно приобрести икру с доставкой на дом. Для этого нужно оформить заказ в интернет-магазине. Оговорен минимальный ценовой предел, он составляет 2 тысячи рублей. Доставка будет бесплатной, если цена заказа начнется с 8 тысяч рублей.

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