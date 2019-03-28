Как гласит пословица, богато живем - сполна воду пьем

А воду и нужно пить сполна. И обязательно качественную.

О пользе питьевой воды не слышал только ленивый. И многие люди предпочитают для потребления внутрь не использовать жидкость из-под крана, а заказывать воду в специальных фирмах. Наверное, это и правильно, потому что во многих территориях чистая вода уже давно стала редкостью. Не то что из-под крана, даже после кипячения не везде можно жидкость использовать для питья и приготовления пищи. Выход из этой ситуации людьми, конечно, был найден. Чистую воду, очищенную с помощью специального оборудования, предлагают людям некоторые фирмы. Есть такая услуга и в пределах Российской Федерации, и на территории Украины, в частности в Киеве: https://ccwater.kiev.ua/.

Вода поставляется клиентам в бутылках. Это удобно, потому что можно сделать заказ сразу на какой-то определенный период времени, а не на один день. Если в многоквартирном доме скооперироваться с соседями (или в поселении частными домовладениями), то получится оптовая заявка на воду, а это уже существенные скидки от компании-поставщика и соответственно экономия собственных средств клиентской аудитории. Для фирм это тоже хорошее предложение - от употребления качественной воды сотрудники точно не заболеют, а значит, не выйдут на какое-то время из рабочего процесса. И также, как и обычные люди, компании могут на доставку воды делать оптовые заказы. А опт всегда дешевле розницы.

Это интересно

Человек всю воду, содержащуюся в бутыли, может и не выпить. Как же хранить тогда такую жидкость? Оказывается, нужно поставить эту воду в холодильник и набирать оттуда для питья по мере необходимости.

Бутилированная вода совсем не означает, что эта жидкость была набрана из какой-то глубинной скважины. "Бутилированная" означает, что вода была упакована и реализуется в герметичном контейнере.

Бутилированная вода не идентична. Здесь можно найти родниковую воду, минеральную, питьевую и газированную. Родниковая водичка берется из подземного источника. Такая вода, находящаяся в бутылке, должна обладать теми же свойствами, что имела под землей. Минеральная вода тоже родниковая, но в ней должно быть присутствие определенного количества полезных минералов на литр. Минеральная вода может быть газифицированной посредством естественных процессов, либо это делается специально. Питьевая вода может быть и из родника, и из городской сети. Газированная водица может получить свои свойства и естественным путем, и искусственным.

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