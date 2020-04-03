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Как делают стеклопластиковые скульптуры

Ксения ДАВЫДОВА   
03 Апреля 2020 г.
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Как делают стеклопластиковые скульптуры

Скульптуры из стеклопластика стали хорошей альтернативой дорогостоящему литью и мрамору. Попытки заменить металл и камень пенопластом и керамикой не увенчались успехом, так как парковые фигуры их этих материалов не выдерживали испытание временем.

Но с появлением стеклопласта ситуация изменилась. Появилась возможность делать прочную парковую скульптуру, срок службы которой практически не ограничен, но с меньшими затратами. Примеры таких скульптурных произведений искусства можно посмотреть здесь https://hitsad.ru/.

Как изготавливают фигуры из стеклопластика

Изготовление фигур из стеклопласта, это кропотливый ручной труд, но совсем не похожий на работу скульптора, отсекающего лишнее от каменной мраморной глыбы. Технология почти идентична той, что используется при отливке фигур из металла.

Также сначала сооружаются сначала каркас и заготовка. На нее вручную постепенно наносится разогретое до температуры пластичности стекловолокно. На этом этапе выполняется весь процесс детализации будущей фигуры.

Но стекловолокно не отвердевает без добавок, поэтому дальше на него наносят специальную смолу (например, эпоксидную), фигуру помещают в специальную форму и снова немного разогревают. Когда стекловолокно пропитается смолой, скульптуру оставляют для охлаждения и отвердевания.

На заключительном этапе фигурки окрашиваются, покрываются лаком. Обработка защитными составами не требуется.

Преимущества стеклопластика по сравнению с металлом

Первым преимуществом стоит назвать стоимость готовых изделий. Хотя стеклопластик не настолько дешевый материал, как пенопласт, все же стоимость скульптуры меньше, чем у литья из металла.

Второе, вес скульптуры. Он в разы меньше, чем у литья, но все же достаточно большой, чтобы ростовую фигуру не могли сдвинуть с места любопытные дети.

Третье, реалистичность фигур. Благородное бронзовое литье предполагает классические образы фигур. Окрашенный стеклопластик более современен и не предполагает привязки к каким-то образом. Поэтому из него можно вылепить любую скульптуру, даже веселого дачника, озорного рыбака или румяного повара.

Четвертое, сроки изготовления скульптур. Для изготовления одинаковой по сложности фигуры требуется разное время. У бронзовой отливки это минимум месяц, а для стеклопласта около 2-х недель.

И пятое, срок эксплуатации. Фигуры из литья тоже долговечны и причиной их повреждения может стать только ржавчина, которая появляется на местах повреждений. Для стеклопласта такой опасности не существует. Ни ржавчина, ни гниение, ни едкие жидкие составы не способны нанести вред полимеру или прочной краске на его поверхности. Поэтому ограничений по сезонному использованию таких фигур тоже нет.

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