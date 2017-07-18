Как часто нужно размораживать холодильник?

О том, что верные кухонные помощники по охлаждению готовых блюд и продуктов нуждаются время от времени в полном размораживании – знают, вероятно, все хозяйки без исключения. А вот о том, с какой периодичностью нужно размораживать холодильник, и что может произойти в случае длительного «прогула», известно, как показывает практика, далеко не многим. Восполняем этот информационный пробел.
Зачем нужно размораживать холодильник?
В процессе размораживания со стен электроприбора устраняются толстые ледяные наросты. Они препятствуют нормальной работе оборудования и могут привести к внезапной поломке холодильника.
К тому же следует учитывать, что внушительные слои наледи мешают нормальному процессу закрывания дверцы холодильника. При попадании теплого воздуха в холодильную или морозильную камеры лед и иней оттаивают и «плачут». Капли влаги попадают на продукты, изменяя их первоначальный вкус и провоцируя преждевременную порчу.
Как подтверждают мастера сервисных центров, периодическая разморозка холодильника решает следующие проблемы:
- Препятствует образованию и размножению болезнетворных бактерий в недрах кухонного помощника;
- Предотвращает появление неприятных запахов в холодильном отсеке;
- Существенно уменьшает энергопотребление прибора;
- Продлевает срок службы техники и помогает в деле длительной сохранности свежести продуктов.
Следует также принять во внимание тот факт, что большой нарост льда и инея на задней стенке холодильника препятствует нормальной работе испарителя и системы охлаждения в целом. В этой ситуации мотору приходится гораздо больше трудиться, многократно перекачивая фреон из конденсатора в испаритель, чтобы добиться снижения температуры в камере до нужного градуса, а значит – изнашивается он значительно быстрее.
Периодичность процедуры размораживания
Как часто следует проводить процедуру размораживания холодильной техники? Это зависит от установленной в ней производителем системы оттаивания. Так приборы с капельной и воздушно-капельной системами следует размораживать вручную раз в 3-4 месяца. В жаркое время года специалисты рекомендуют проводить такую процедуру еще чаще.
Многие пользователи думают, что покупка холодильника нового поколения с системой автоматического оттаивания No Frost и вовсе избавит их от столь утомительной обязанности разморозки, но это не так. Для бесперебойной работы этих электроприборов и предупреждения появления в их внутренностях различных бактерий и неприятных ароматов производители советуют их полностью размораживать и качественно вымывать не реже 1 раза в 6 месяцев.
Этапы разморозки холодильника
- Извлеките все продукты из ящиков и с полок;
- Вытащите вилку прибора из розетки;
- Зафиксируйте дверцы в открытом положении для ускорения процесса оттаивания;
- Пол вокруг холодильника застелите тряпками и ветошью, чтобы избежать потопа;
- Оставьте электроприбор размораживаться на несколько часов, периодически вытирая образующиеся в отсеках лужи;
- После полного оттаивания всех ледяных накоплений качественно промойте холодильник моющим средством. Затем для дезинфекции и устранения посторонних запахов протрите все внутренние отсеки, полочки и ящички уксусным раствором и насухо их вытрите;
- Включите холодильник в сеть и дайте ему некоторое время поработать;
- Процедура разморозки окончена, можете загружать продукты в камеры.
Как ускорить процедуру разморозки
Часто мы откладываем процедуру размораживания холодильника в связи с нехваткой свободного времени. Это в корне неправильно. В некоторых случаях, чтобы не тратить длительные часы на ожидание произвольного оттаивания льда, можно использовать приемы быстрой разморозки. Учтите лишь, что слишком часто прибегать к ним не рекомендуется, так как это может негативно отразиться на состоянии системы прибора и снизить срок его службы.
Вот несколько действенных приемов, которые помогут значительно уменьшить время процедуры оттаивания:
- Расстановка на полочках камер емкостей с горячей водой;
- Обдувание ледяных наростов горячим воздухом из фена;
- Установка в центре морозильной камеры блюдца с солью.
Что делать не рекомендуется?
Во-первых, ни в коем случае не экспериментируйте и не пытайтесь размораживать холодильник, предварительно не отключив его от сети. Таким образом вы добьетесь лишь гарантированного выхода из строя термостата.
Во-вторых, помните, что емкости с кипятком можно устанавливать лишь на предварительно разложенных подставках. В противном случае есть риск повреждения полочек холодильника.
В-третьих, никогда не пытайтесь использовать острые предметы для ускорения снятия ледяных наростов. Вы можете случайно пробить ножом или шилом заднюю стенку бытового прибора и повредить испаритель. Хладагент вытечет, оборудование выйдет из строя, и вам потребуется срочный ремонт холодильника в Москве и области или в любом другом городе России.
Если такая или прочие аварийные ситуации все же произошли – не впадайте в отчаяние и панику. Решить эту и прочие проблемы в здоровье вашего холодильного оборудования поможет компания «Сервис-Техник». Обращайтесь!
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