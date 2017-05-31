Кадастровый ликбез

Так как в своем большинстве люди имеют статус владельца какой-нибудь недвижимости, то рано или поздно, наверное, каждый человек, и молодой, и пожилой, обращается за услугами к кадастровому специалисту. Кадастровый инженер занимается сбором сведений о недвижимости, анализом полученной информации и ее регистрацией. Готовятся бумаги об объекте для учета и оформления в реестре данных.

Согласно законодательству кадастровые действия могут быть направлены на здания, сооружения, разные постройки, земельные участки, объекты незавершенного строительства. Выполнением кадастрового сервиса занимаются федеральные и частные компании. Разные виды услуг кадастровой сферы, например, получение градостроительного плана земельного участка, оказывает Национальная кадастровая компания (полная информация размещена на сайте nkk-russia.ru). Необходимость в проведении кадастровых процедур может возникнуть, если объект необходимо поставить на учет, внести изменения в ГКН или нужно разрешить спорные моменты.

К основным кадастровым услугам относятся подготовка кадастрового паспорта, изменение в кадастре данных, выдача кадастрового плана и постановка на кадастровый учет.

Чтобы получить кадастровые услуги, существует определенный алгоритм действий. Для начала нужно определить какой кадастровой компании стоит заказать выполнение процедур. Обратить внимание здесь стоит на наличие лицензии, воплощенных проектов, квалификацию персонала и отзывы, которые обычно легко можно найти в сети Интернет. Второй момент – вплотную начать работу со специалистом, который может дать клиенту ценные бесплатные консультации по необходимым кадастровым процедурам. Затем наступает время заключения договора. Заказчик услуги или услуг указывает в нем свои реквизиты. Документ подписывается клиентом и кадастровой компанией. На основании перечня запрашиваемых услуг оговаривается вид кадастровых мероприятий и их стоимость, все это прописывается в смете. По смете происходит оплата кадастровых мероприятий. Стоимость может варьироваться в зависимости от вида необходимых процедур, площади объекта, существующей тарифной сетки, расходов на транспорт. Важно понимать, что для оказания услуг клиент должен собрать пакет документов, в который включены кадастровый план и кадастровая выписка, правовая информация и т.д. Для сбора нужных бумаг также можно привлечь специалистов.

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