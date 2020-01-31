Качественные российские гель-лаки: когда отечественный производитель достигает мирового уровня

Успешная работа нейл-мастера напрямую зависит от качества материалов, которые он использует. Даже самый высококвалифицированный специалист в области маникюра может столкнуться с массовым недовольством своих клиенток, если его гель-лаки требуют многократного нанесения для получения насыщенного цвета, постоянно подтекают, оставляя неприятные выпуклости, плохо носятся и очень быстро трескаются. Потому каждый уважающий себя нейл-мастер должны начать свой поход к вершинам профессионализма именно с подбора хорошего производителя гель-лаков.

Российский рынок продукции для маникюра давно захватили китайские торговые марки, берущие огромным ассортиментом и низкими ценами. Однако ситуация идёт на исправление – известнейшая международная выставка Inter CHARM продемонстрировала, что существуют и отечественные производители, способные выпускать качественный продукт для нейл-индустрии. Речь идёт о заводе гель-лаков GL, расположенном в городе Уфа.

Помимо широчайшего ассортимента гель-лаков, базовых и топовых покрытий, предприятие делает действительно интересное предложение всем нейл-мастерам – это возможность создания собственного бренда на базе их производственных мощностей. Потому на выставке завод представил не только свои линейки, но и партнёрские бренды. Самые интересные из них:

Lacky – продукция категории масс-маркета с очень доступной ценовой политикой. Широчайшая цветовая палитра, удобная густота продукта, качественный состав делают эту линейку отличным выбором как для начинающих мастеров, так и для профессионалов.

Fresh Prof – гель-лаки средней ценовой категории, в цветовой гамме которых даже самая притязательная дама обязательно найдёт свой цвет. При этом достаточно нанесения одного слоя гель-лака для насыщенности и нужного тона. Базовое и топовой покрытие, выпускаемое под этом маркой, приятно удивит качеством и продолжительностью ношения.

KIYOKO – продукция «класса премиум» для использования в элитных маникюрных салонах. Материалы высокопигментированные, с густой консистенцией для приятного и быстрого нанесения.

Сирень – линейка продукции, которая отличается интересно подобранной цветовой палитрой. Её главная характеристика – нежные, выдержанные, элегантные пастельные оттенки, которые будто специально подобраны для стильных леди, не приемлющих кричащей яркой безвкусицы.

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