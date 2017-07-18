К красивому телу разными способами

Кто не хочет иметь красивое и подтянутое тело? Этой моде подвержены и взрослые люди, и особенно молодое поколение. Но если старшие решают проблему в основном консервативно и идут для этого в спортзалы, фитнес-центры, бассейны или занимаются разными комплексами дома, то их дети и чаще внуки иногда выбирают более короткий и радикальный способ – прибегают к помощи фармакологии, а именно к стероидам.

Что такое стероиды?

Это вещества, которые характеризуются большой биоактивностью. Они бывают животного и реже растительного происхождения, есть также искусственные стероиды. Область их применения – медицина и спорт. Вещества подвергнуты классификации, которая базируется на их строении и происхождении. В сфере медицины и спорта стероидами именуют синтетические гормоны. Они создаются искусственно, но приближены к натуральному строению.

Для чего их применяют?

В рамках врачебной индустрии стероиды применяют, чтобы организм человека восстановился после тяжелых заболеваний. В спортиндустрии – как допинг. Этим достигаются следующие моменты:

повышается аппетит;

ускоряется восстановление организма;

увеличивается масса тела, работоспособность и выносливость и т.д.

Нандролон Деканоат

Нандролон Деканоат (НД) – лекарственный препарат пролонгированного эффекта – имеет сегодня большую популярность среди анаболических стероидов инъекционного типа. А кому показан Нандролон Деканоат? Многочисленные источники пишут: имеющим хронические болезни, анемию при метастазах злокачественной опухоли или вызванную лекарствами и действием тяжелых солей, диабетическую ретинопатию, стероидную миопатию, перенесшим серьезные оперативные вмешательства и т.д. Выпускается вещество в виде порошка белого или желтого цвета, не растворимого в воде. Имеет большую фармактивность, чем тестостерон, из-за этого его используют спортсмены для допинга. За уровнем в крови этого вещества у людей спорта пристально следит Международный олимпийский комитет. 2 нг/мл – предельная концентрация в моче, которая допускается. Нандролон способствует наращиванию мышечной массы, при его приеме заметно вырастают силовые индексы. Препарат оказывает благотворный эффект на суставы. Его применяют курсом, минимум которого составляет шесть недель. Если спортсмен предполагает в ближайший год принять участие в соревнованиях, где будет проводиться допинг-тестирование, приема НД лучше избегать. В целом к определению дозировки нужно относиться очень серьезно и обязательно иметь в виду, что для приема препарата имеется ряд противопоказаний. После внутримышечной инъекции действовать лекарство начинает примерно чрез три дня, максимум достигается на седьмой день и длится более трехнедельного периода.

В соответствии с законом

В соответствии с законом РФ анаболические стероиды относятся к разряду «сильнодействующих веществ». По статье 234 УК РФ за их реализацию назначается уголовная ответственность. Запрет наложен на все популярные стероиды, в их числе болденон, анаполон, тренболон и другие. Но как показали исследования, проведенные специалистами ВНИИ физкультуры, в Московском регионе больше половины занимающиеся в клубах единоборств, а также гимнастических атлетических, принимают «анаболики». Цифры варьируются от пятидесяти трех до шестидесяти одного процента. В Смоленской и Тульской областях этот показатель равен двадцати семи – тридцати одному проценту.

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