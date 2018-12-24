К 2020 году KAMA TYRES планирует увеличить показатель реализованной продукции на 40%

Шинный комплекс KAMA TYRES вошёл в рейтинг популярных производителей по количеству реализуемой продукции. Топ-10 составил и опубликовал один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru.

Эксперты сервиса проанализировали более 50 шинных брендов и 2,5 млрд кассовых чеков. Бренды KAMA и Viatti оказались среди торговых марок, которым отдали предпочтение наибольшее количество покупателей. Это подтвердилось результатами аналитического исследования: за исследуемый период было продано более 53 тыс. шин.

Итоги рейтинга авторы исследования прокомментировали следующим образом: «Объяснить популярность KAMA TYRES можно большей доступностью по цене».

«С момента создания Торгового дома «Кама», за 19 лет работы нашей компанией было реализовано порядка 200 млн шин российским и иностранным покупателям, из них в 2017 г. – более 13 млн шин. К 2020 году мы планируем увеличить этот показатель на 40%. Сегодня каждая четвертая из произведенных, каждая пятая из проданных в России шин выпускается нижнекамскими предприятиями», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Шинный комплекс KAMA TYRES производит легковые, легкогрузовые шины торговых марок KAMA, Viatti, грузовые комбинированные и ЦМК шины марки КАМА, специальные и сельскохозяйственные шины. Около 75% всей продукции реализуется в России, 25% экспортируется в 48 стран мира. Ассортимент насчитывает более 370 товарных позиций. Среди них – новинка 2018 года – шины повышенной несущей способности с зимним рисунком протектора КАМА «365».

Исследование проводилось на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, которые были подключены к оператору OFD.ru. Авторы исследования учитывали операции, которые покупатели совершили с 12 сентября по 22 ноября 2018 года.

Справка

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

ООО «Торговый дом «Кама» – генеральный дистрибьютор продукции шинного комплекса KAMA TYRES.

Подробнее в источнике: https://ofd.ru.

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