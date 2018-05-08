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Изготовление оградок: доверьте свой заказ специалистам!
Ксения ДАВЫДОВА   
08 Мая 2018 г.
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Изготовление оградок: доверьте свой заказ специалистам!

Увы, люди в этом мире не вечны. И поэтому иногда живые провожают в последний путь своих родных и близких. Ухоженное место захоронения – это то, что можно и нужно организовать в память об ушедшем человеке.

Придают месту захоронения цельный и прибранный вид оградки. Их изготовлением занимаются фирмы, которые можно найти практически в каждом городе и более-менее крупном населенном пункте. Одна из таких компаний находится в городе Оренбургеhttp://xn--80affowccqdx.xn--p1ai/katalog/ograda-na-mogilu.html. Конечно, спектр деятельности «Гранитной студии 56» гораздо больше. Это и изготовление памятников, и надгробных плит, и ваз, и полуваз. Также здесь можно заказать скамейки и столы.

Но сегодня речь пойдет об оградках. Специалисты фирмы выполняют оградки из натурального гранита, габбро (камня на основе магмы) и мрамора, металл применяется на заказ. Проект оградки может быть типовой, также возможно индивидуальное моделирование в формате 3D. В фирме стоимость заказов стартует с 70 тысяч рублей. Конечная цена зависит от дизайна, выбранного материала и параметров изделия. Фирма гарантирует своим клиентам послегарантийное обслуживание. Работа мастерами гранитной студии осуществляется в мастерской фирмы, цена на изделия достаточно доступная, так как здесь не прибегают к помощи посреднических компаний.

Преимущества оренбургской компании в том, что для заказа не обязательно посещать офис. Можно просто выбрать необходимую оградку в представленном каталоге и заполнить форму обратной связи. Для уточнения всех моментов работы с заказчиком связывается менеджер. Оплата производится разными способами. Это можно сделать либо за наличные средства, либо произвести расчет с помощью банковской карты. Не переплачивая (что очень актуально, особенно для категории пенсионеров), можно оформить рассрочку в оплате за изделие на срок до шести месяцев. Монтаж изготовленной конструкции будет осуществлен опытными специалистами за несколько часов, стоимость таких работ обычно не превышает 5% от цены заказа. Стоит отметить, что фирма осуществляет доставку готовых изделий не только по Оренбургу, но и по всей области.

На указанном сайте «Гранитной студии 56» можно прочитать отзывы клиентов, которые оформляли здесь заказ. В целом навигация очень понятная. На ресурсе представлен каталог, есть фотографии готовых работ, в разделе «Акции и скидки» размещена информация о рассрочке за заказ, сезонных скидках и скидках пенсионерам. Также на сайте можно посмотреть, как выглядят 3D-макеты. И указаны контактные данные: телефон и электронная почта.

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