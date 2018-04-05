Из последних новостей азартного сегмента: победитель покерного турнира в Маниле, интересные игровые автоматы и другие актуальные события

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Покерные турниры проводятся в разных точках мира. Они собирают приличную аудиторию болельщиков и тех, кто желает непосредственно посостязаться. Один из турниров – APT Championship Even – проходил в конце марта – начале апреля в Маниле. Событие состоялось на территории казино Resorts World Manila. Победителем турнира оказался гражданин Японии. Счастливчиком с выигрышем более двух миллионов песо (свыше сорока шести тысяч долларов) в этот раз стал Иори Його.
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На острове Боракай может через три года открыться казино
Этот филиппинский остров для туристической аудитории является привлекательным направлением. Путешественников манят сюда уютные песочные пляжи и насыщенная ночная жизнь. Но глава республики сказал, что остров сейчас похож на выгребную яму. Даже было рекомендовано закрыть территорию для турпотока на пару месяцев, чтобы усовершенствовать канализационную структуру. Но все это не испугало гонконгскую компанию и местную фирму направить заявку на получение лицензии на возведение на острове казино-курорта. Президент регулятора игорной индустрии отметил, что строительство такого заведения на Боракае направлено улучшение туристического сегмента. Возможно, казино откроется здесь уже года через три.
Это интересно
В Британии много людей делают ставки, буквально каждый второй. Самыми популярными видами ставок исторически считались: на скачки, футбол и собачьи бега. Теперь к ним присоединились новые виды. Это ставки на дартс, крикет (командный спорт с использованием мяча и биты), регби и снукер (бильярдная лузная игра).
Некоторые люди решают на ставках зарабатывать. И ставки на спорт, к примеру, действительно могут повлиять на улучшение финансового положения. Ведь здесь многое зависит не только от везения, но и от проведенного скрупулезного анализа спортивных событий и прочей полезной информации спортивной тематики.
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