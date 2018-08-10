Из личного опыта: как я пользовалась Варифортом от варикоза

Надежда Петрова делится личным опытом. Варифорт от варикоза: обман или действительно помогает?

По каким-то необъяснимым причинам долгие годы мучаюсь от сильной отечности ног. Посещала разных врачей, но те в один голос утверждают, что с ногами все в порядке. Возможно, причина в болезни внутренних органов. К вечеру ноги отекают так, что невозможно надеть обувь своего же размера. Для вечерних прогулок с внуком, специально завела себе пару растоптанных кроссовок. В течение дня не пью много воды, поэтому причина отечности точно не в злоупотреблении жидкостью. И тут я подумала что это варикоз. С супругом живем на пенсию, поэтому нет лишних денег на покупку дорогостоящих препаратов. Соседка посоветовала заваривать брусничный лист и пить отвар. Только нужны настоящие таежные листочки, а не аптечные. Пару раз брала такие на рынке у заезжего травника, но больше не встречала. Кстати, отвар брусничного листа действительно помогает, но главный ингредиент оказался редким сокровищем.

3 месяца назад отмечали с мужем серебряную свадьбу и, естественно, собралась вся родня. Запрещаю детям делать нам с отцом лишние подарки. У них свои семьи и есть куда деньги потратить. Но в здесь никуда не деться, большое событие все-таки. Есть у меня одна невестка, с которой отношения очень уж хорошие сложились. Так она и подарила Варифорт от варикоза. Сначала мы ничего не поняли, распаковали подарок, а там повязки для ног какие-то на липучках. Посмеялись да и забыли. А потом сын с невесткой, через пару недель снова в гости заскочили и спрашивают, понравился мне подарок или нет. Я даже растерялась немного. Говорю, еще не пользовалась. Они наперебой кинулись объяснять, что это поможет снять отечность ног. Пообещала обязательно попробовать.

Вот так выглядит коробочка:

На следующий день аккуратно достала коробку, разглядела этот Варифорт. У меня когда-то был пояс из собачьей шерсти, тоже на липучках. Здесь другое, ткань синтетическая, а внутри какой-то наполнитель чувствуется. Сильно копаться не стала, чтобы ничего не повредить. В инструкции написано, время одного сеанса не должно быть меньше 15 минут и превышать получаса, а потом можно и подольше. Уж не знаю, кому и как. А я всегда действую на максимум, потому в первый раз пролежала в Варифорте около часа. Прислушивалась к ощущениям. Если честно, показалось, будто ничего не изменилось. На другой раз снова около часа ждала каких-то событий. А потом перестала обращать внимание и прямо с Варифортом стала ходить по дому и заниматься хозяйством. Иногда так забывалась, что и по 2 часа могла в них провести.

Варифорт:

Примерно через 2 недели почудилось, будто отечность и правда поменьше стала. Долго размышляла, самовнушение или действительно работает этот Варифорт. На фоне таких раздумий, поискала информацию в интернете. А там, мама дорогая, каких только отзывов нет. Одни пишут, что обман этот Варифорт и надувательство. Другие хвалят изо всех сил, рассказывают про матрасы и подушки этой фирмы, которые моментально помогают от боли в спине и от варикоза. Столько роликов пересмотрела, где люди делятся ощущениями. На вид вполне приличные, многие в возрасте и точно знают, о чем говорят. С другой стороны, если вещь и, правда, хорошая, почему про нее так мало людей знает. В общем, окончательно запуталась и решила полагаться на собственные результаты.

На следующий день рассказала мужу про свои наблюдения. Он тоже заинтересовался, но по-мужски, внес долю скептики. По его мнению, не в силах мои повязки помогать всем без исключения всего за 2 недели. Ведь у кого-то отечность, у кого-то варикозное расширение вен, у третьего застарелая травма. Плюс ко всему, у всех наблюдаются разные стадии и осложнения. Тут не поспоришь. Что касается меня, после двух недель использования Варифорта, невероятного эффекта замечено не было, отечность сохранялась. Но покривлю душой, если не отмечу, что отекать ноги стали поменьше. Тогда твердо решила. Что не стану бросать и буду использовать до последнего, как указано в инструкции. Уж 3 месяца, наверняка буду продолжать курс лечения. Так и поступила.

Сразу хочу сознаться. Иногда забывала надевать Варифорт. Ну, совсем вылетало из головы, а бывало просто лень. Но основную часть времени все-таки носила. Постепенно вообще подолгу в них ходить стала. За делами забываешься и даже внимания на них не обращаешь. Ну теперь поделюсь и я отзывом о Варифорте и вот что хочу сказать. Через три месяца результат оценить гораздо проще. На начальном этапе понять не могла, правда, помогает или надумываю. А теперь все встало на свои места. Отекать ноги действительно стали заметно меньше. Не скажу, что совсем исчезли жалобы, но говорить, будто эффекта нет, нельзя. Без сомнения продолжу пользоваться Варифортом от варикоза. Возможно при моем заболевании, которое даже диагностике не поддается, нужен более длительный курс. Считаю, если лед, хоть немного тронулся, надо идти в этом направлении. Рассуждать про эффективность Варифорта можно долго. Верить или нет, личное дело каждого. Я положительный результат увидела и очень благодарна детям за такой подарок. Но для надежности можно с проконсультироваться с врачем.

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