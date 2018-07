История хлеба

Самый древний хлеб нашли на Ближнем Востоке британские археологи – его возраст составляет 14 тысяч лет. Это значит, что он был испечён на четыре тысячи лет раньше, чем появилось земледелие. Открытие переворачивает с ног на голову гипотезу о том, почему люди начали окультуривать злаки.

Историки и археологи традиционно связывают выпечку хлеба с расцветом сельского хозяйства, когда люди научились выращивать злаки и готовить из них тесто. Однако новая находка археологов на Ближнем Востоке показывает: люди научились печь хлеб ещё задолго до этого.

Ячменная и пшеничная мука, растёртые корни растений и вода – таков был рецепт хлеба, крупные крошки которого нашли археологи из Университетского колледжа Лондона и Копенгагенского университета в Чёрной пустыне в Иордании при раскопках археологического памятника Шубайка 1. По их словам, на вкус он должен был быть похож на современный зерновой хлеб, но при этом пресный – как лаваш или пита.

Об удивительной находке учёные рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По форме хлеб, скорее всего, напоминал лепёшку и мог использоваться, чтобы держать с его помощью жареное мясо, считают исследователи. Так что это может быть не только древнейший хлеб, но и древнейший сэндвич.

«Это самое раннее доказательство того, что наши предки умели готовить, – говорит профессор Дориан Фуллер. – У них были лепёшки, у них было жареное мясо, и из этого они вполне могли приготовить обед».

Микроскопия хлебных крошек показала: зёрна были измельчены, мука просеяна и замешана в тесто, как делается и сегодня.

Хлеб долгое время был основой рациона человека. Однако о его ранней истории известно немного. До сих пор самой древней находкой был хлеб из Турции возрастом около девяти тысяч лет. Хлеб – последнее, что они рассчитывали найти во время раскопок, признаются сами учёные.

«Хлеб – это мощное связующее звено между культурой питания прошлого и современности, – рассказывает доктор Амайа Арранц-Отегуи из Копенгагенского университета, сделавшая открытие. – Оно объединяет нас с нашими предками».

Приготовление хлеба происходило в несколько этапов, включая измельчение злаков и корней растений до состояния муки, смешивания её с водой и выпечки лепёшки в золе или на горячем камне. На территории Шубайки расположен очаг, окружённый плоскими камнями. На них, видимо, и пеклись лепёшки. Турецкий же хлеб состоял из окультуренных пшеницы и ячменя, бобовых (например, чечевицы) и воды, а выпекался в печи.

Находка относится ко времени существования натуфийской культуры. Её представители занимались охотой, рыболовством и сбором зёрен дикорастущих злаков – у них даже были специальные зернохранилища. Натуфийцы были предшественниками первых земледельческих культур региона, некоторые исследователи полагают, что переход от собирательства к возделыванию злаков первыми в мире совершили сами натуфийцы.

Неизвестно, жили ли натуфийцы на территории Шубайки или она была церемониальным местом.

По мнению учёных, они пекли хлеб, когда собирались вместе для празднества или пира. Это происходило задолго до того, как люди научились самостоятельно выращивать злаки и разводить животных. Вряд ли хлеб был повседневной пищей – слишком много усилий требует сбор и обработка зерна.

«Важность находки в том, что она показывает, что люди прилагали дополнительные усилия для приготовления пищи из смеси ингредиентов, – говорит Фуллер. – Они придумали что-то вроде рецепта, и, возможно, хлеб играл особую роль и пёкся в исключительных случаях. Это, в свою очередь, позволяет предположить, почему люди стали выращивать пшеницу и ячмень – этим злакам уже было отведено особое место в пищевой культуре».

«Находка показывает, что хлеб был продуктом не поселенцев из высокоорганизованных обществ, а охотников-собирателей из палеолита», – отмечает Арранц-Отегуи.

Исследователи попробовали воспроизвести древний рецепт. Ключевым фактором была пористая структура, характерная для хлеба – и, действительно, в тесте образовались пузырьки воздуха.

Злаки весьма калорийны, отмечают исследователи, и не исключено, что именно это и послужило их окультуриванию. Традиционно же было принято считать, что люди сначала их окультурили, а потом начали печь хлеб. Новая версия выглядит куда логичнее.

«Остатки пищи долгое время игнорировались археологами и поэтому недостаточно изучены, – считает Арранц-Отегуи. – Я уверена, что если мы посмотрим на более старые археологические памятники, мы можем найти хлеб из зерновых времён палеолита, например, возрастом 25 тысяч лет».

