Исследование «АВТОСТАТ» выявило, что большинство россиян предпочитают зимние шины производства KAMA TYRES

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование среди российских автовладельцев. Эксперты сервиса посвятили опрос предпочтениям автомобилистов при покупке и эксплуатации шин. Продукция KAMA TYRES возглавила рейтинг. Модели, выпускаемые предприятиями шинного комплекса, набрали более 10,6% голосов.

Кроме этого исследование позволило выявить, что 5,8% респондентов выбирают летние модели. В то же время, около 94,2% автовладельцев в России предпочитают иметь второй комплект шин и менять его на актуальный при смене сезонов.

Как показало исследование, предпочтения автовладельцев в значительной степени зависят от региона проживания. Так, жители крупных городов и мегаполисов чаще других предпочитают нешипуемые модели. В целом на территории России около трети владельцев транспорта выбирают фрикционные шины.

В опросе, который провело аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в ноябре 2018 года, приняли участие 3 000 автовладельцев. Все участники опроса эксплуатировали автомобили в 2018 году и раньше. В выборку исследования попали 18 шинных брендов.

Справка

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Подробнее по ссылке: www.autostat.ru.

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