Используем интернет для кинопросвещения

Разные продукты киноиндустрии можно найти сегодня на просторах интернета. Стоит только ввести в поисковую систему определенный запрос, и сразу десятки ресурсов "сообщат", что у них в коллекции тоже имеется данное кино. Ленты могут быть короткометражными, состоящими из одной или нескольких серий. Тематические линии - удовлетворят любой вкус.

Тех, кому нравятся многосерийные драматические фильмы на криминальную тему, может заинтересовать, к примеру, британский серил Острые козырьки. Существует несколько сезонов этого интересного проекта, первый был создан в 2013 году. Фильм рассказывает о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме (городе в Великобритании). Время действия - 1920-е годы. Эта сага основана на реальных событиях. Острыми козырьками называли молодежную банду. У членов этого формирования был культ преемственности, они стояли на защите интересов своей семьи. Главой выбирали того, что принес клану, по мнению участников бандитской структуры, наибольшую пользу. Сериал был создан Стивеном Найтом для телеканала BBC Two.

Отличая возможность - посмотреть данный фильм, да и другие продукты киноиндустрии, с помощью ресурсов, предлагающих коллекции кино, в режиме онлайн. Есть сайты, где можно посмотреть и только один какой-нибудь нашумевший и пользующийся спросом проект.

А плюсов у онлайн-просмотра очень много. Например, при нехватке времени на продолжительный просмотр, всегда можно будет остановить процесс и вернуться к нему, когда все-таки найдется свободная минутка. Даже с периодическими отступлениями от просмотра, все равно хоть на шажок, но серия будет приближаться к концу, а с ней и зритель удовлетворять свой киноинтерес. Времени выдалось побольше, можно посмотреть и несколько серий сразу, а то и весь сезон целиком.

А назойливая реклама! При онлайн-просмотрах ее можно не увидеть совсем или пропустить буквально через несколько секунд, когда возникнет соответствующая функция.

Можно ознакомиться с новинками киноиндустрии или освежить в памяти старые фильмы. Удобно, что на многих ресурсах предлагается не только коллекция разноплановых лент, но и размещаются биографии любимых актеров и режиссеров, списки фильмов с их участием или которые были ими созданы. Тогда может получиться полновесное знакомство с творчеством любимого артиста или режиссера.

Также и с фильмами разной направленности. Русская классика, зарубежная - найдется все что угодно, плюс критические и аналитические материалы - подковаться в знании киноиндустрии можно при желании основательно. А это и интересный досуг, и новое хобби, к которому и других не грех будет приобщить. Любимых внуков, к примеру, или соседей-пенсионеров.

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