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Искусственные смолы: где купить и область применения
|Ксения ДАВЫДОВА
|12 Февраля 2020 г.
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Люди создали много разных полезных соединений. В их числе и искусственные смолы. Производить синтетические смолы начали давно, еще в начале 20 века. Они отличаются своим составом, который, как и метод изготовления, влияет на их основные характеристики. У полимерных смол есть отличное, очень ценное качество: затвердевая, обеспечивать хорошую сцепку с другими материалами. В одних случаях для отвердения смоле необходимо только время, в других необходимо определенное воздействие (высокой температурой).
Синтетические смолы нашли широкое применение в промышленной сфере и в быту. В интернет-магазине Новохим, к примеру, можно приобрести полимерную смолу для заливки столешниц, для разных видов творчества.
Искусственные смолы используются для производства лаков, клея, абразивов, применяются в процессах изготовления искусственного камня, пластика и т.д. С участием полимеров могут производиться раковины и подоконники, самая различная мебель. Из таких материалов создается также покрытие для пола. Искусственные смолы, кроме того, нашли применение в медицинской индустрии и бьюти-направлении.
Одной из самых популярных разновидностей искусственных смол является эпоксидная смола. Состав выпускается производителями как в жидкой, так и в твердой форме. Вещество не имеет цвета, в чистом виде смола очень напоминает мёд. «Эпоксидка», так ее называют в быту, отлично скрепляет керамику, фаянс, металл и много других материалов. Смола не дает усадки и обладает устойчивостью к воздействию кислоты.
Эпоксидная смола отлично подходит для заливки столешниц. Затвердев, материал прекрасно замаскирует имеющиеся неровности, трещины, он проявит устойчивость не только к кислотам (об этом уже говорилось выше), но и к влаге, на поверхности не будет оставаться царапин. Верхняя доска стола при заливке «эпоксидкой» будет иметь весьма эффектный вид.
Столешницы с применением смолы могут быть разными. Например, заливка будет использоваться в качестве защищающего слоя. Иной раз столешницы из смолы может быть выполнены и без опоры. Но такие поверхности, стоит обязательно учесть, нельзя сильно нагружать, они хорошо подойдут для журнальных столиков или кофейных. Также столешницы могут быть и комбинированными. Тогда заливной материал чередуется с другим, чаще в качестве второго элемента выбирается дерево.
Полезно знать начинающим мастерам
При смешивании смолы с отвердителем могут образовываться пузырьки. Избежать этого можно небольшим нагреванием.
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