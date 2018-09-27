IP-телефония в Орле: звонить подано

Орел известен множеством предприятий малого и среднего бизнеса. Важнейшим условием их успешного развития стало качественное телефонное соединение. В этом отношении IP-телефония во многом выигрывает перед аналоговой. Компания Телфин предлагает инновационное решение для обеспечения высокоэффективной связи с партнерами и коллегами в рамках одного офиса или в системе корпоративных подразделений.

Причины популярности IP-телефонии в Орле

Прежде всего, облачные коммуникации обеспечивают бесплатные абонентские соединения внутри самого учреждения или предприятия. При этом сотрудник, который нужен руководству, может находиться далеко за пределами офиса. Облачная телефония напрочь стирает географическую привязку к месту. Для того чтобы связаться с нужным сотрудником или партнером, достаточно наличия у него доступа к интернету.

IP-телефония стоит намного дешевле. Затраты на междугородные и международные соединения сокращаются вплоть до 80%. При этом установка виртуальных номеров осуществляется за один рабочий день, поэтому офис не выйдет за рамки штатного расписания.

Руководству не понадобится закупать дорогостоящее оборудование и прокладывать новые кабельные линии. Специалисты компании Телфин выполняют все настройки и подключения посредством нужного веб-интерфейса.

Таким образом, у руководства появится возможность контролировать самые удаленные подразделения дистанционно, а внутри одного офиса проводить селекторные совещания, приглашая к их участию нужное количество абонентов.

Преимущества облачной телефонии

Прежде всего, IP-соединения масштабируются по потребностям руководства. Сеть может объединять любое количество абонентов. Так же легко из нее можно исключить ненужные соединения. Настройки при этом выполняются сотрудниками поставщика услуг очень быстро, не сбивая учреждение с рабочего ритма.

Безусловное достоинство инновационного предложения от Телфина составляет минимальное усилие по обслуживанию сети. Базовые настройки устанавливаются в день подключения. В последующей эксплуатации руководство может вносить в них свои корректировки. Для этого поставщик услуг по просьбе руководства проводит предварительную консультацию по разъяснению базовых положений.

Заказать услугу – значит получить ряд преимуществ:

подключение многоканальных номеров;подключение международных и междугородних номеров;

голосовое меню, которое позволяет распределять звонки на свободных операторов;

возможность обработки входящих с учетом конкретной бизнес-задачи.

Внутри офиса звонить можно не только с мобильных телефонов, но и с планшета или компьютера. Наконец, функция записи и сохранения соединений дает руководителю возможность анализировать качество каждого разговора с клиентом.

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