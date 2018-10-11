Инвесторы из ОАЭ направляют второй транш инвестиций в Tkeycoin

Блокчейн-проект Tkeycoin подписал соглашение о втором инвестиционном транше в размере $8 млн. с инвесторами из ОАЭ. Общая сумма вложений ОАЭ составила $12 млн. Об этом сообщает МИЦ Известия.

Соглашение существенно повышает финансовую репутацию проекта Tkeycoin, а также престиж компании как партнера и контрагента при работе с отечественными и иностранными фирмами.

Как сообщают специалисты, технологии основанные на Tkeycoin могут стать основным направлениям деятельности в вопросах кибербезопасности в финансовой сфере ОАЭ. Архитектура позволяет быстро интегрироваться с любыми субъектами экономики, государственным и корпоративным рынком, платёжными системами.

В настоящий момент, компания формирует ряд мероприятий для проведения заключительных переговоров с ведущими азиатскими фондами на их участие в блокчейн проекте в роли инвесторов. Специалисты сходятся во мнении, что крупные валютные вложения в проект обеспечат сильный устойчивый курс Tkeycoin, который продолжится после проведения ICO.

Напомним, что после подписания соглашения руководство Tkeycoin заявляло, что кратно увеличит свою бизнес активность на азиатском направлении, чтобы занять одну из лидирующих позиций в стремительно растущем сегменте мобильных платежей.

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