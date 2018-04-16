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Интрукция по игре на аппаратах, используя зеркало Gaminator
|Ксения ДАВЫДОВА
|16 Апреля 2018 г.
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Виртуальное казино представляет собой сайт, на котором собраны разнообразные игровые автоматы. Все желающие могут зарегистрироваться и играть в понравившиеся слоты. Также можно испытать аппараты и без регистрации, для этого на сайте http://gaminatorslots.com.ru представлены демо-версии всех эмуляторов.
Иногда случается так, что официальный портал виртуального казино становится недоступен. Происходить это может по разным причинам. Если вдруг гэмблер обнаружил ошибку при попытке входа на сайт, то его обязательно выручит зеркало клуба. Оно представляет собой альтернативный адрес, во время перехода по которому открывается аналогичный главному ресурс, который обладает теми же возможностями. Вход в личный кабинет осуществляется при помощи привычных логина и пароля. Регистрироваться заново на зеркальном сайте не нужно. Даже если гэмблер вдруг забыл регистрационные данные, то их вполне можно восстановить.
Почему блокируют сайты казино?
Причины проблем с Гаминатор казино могут быть различными. Одной из наиболее распространенных является блокировка провайдером, предоставляющим услуги интернета. Также причины могут скрываться в технических неполадках на сервере или в хакерской атаке. При этом пользователь увидит окно браузера, на котором отображаются не привычные слоты, а сообщение об ошибке. Паниковать при этом не надо, ведь достаточно ввести в адресную строку браузера зеркальную ссылку, после чего быстро откроется дополнительный сайт. У Гаминатор казино существует несколько зеркал, потому что некоторые ссылки также могут блокироваться. Следует переходить по тем адресам, которые актуальны на сегодняшний день.
Преимущества использования зеркала
Плюсы применения зеркальной ссылки очевидны. Прежде всего она помогает решить проблемы с отсутствием доступа в казино. Пользователю нет нужны сидеть и ждать, когда же заработает официальный сайт. Достаточно просто отправиться на одно из зеркал, чтобы продолжить игровой процесс. На зеркальном сайте собраны все те же аппараты, что и на основном. Вообще, альтернативный ресурс является точной копией официального. Вся информация из личного кабинета сохраняется в неизменном виде. За деньги на счету также можно не переживать, они останутся на месте. Поэтому сразу после ввода логина и пароля можно приступать к запуску барабанов понравившихся слотов.
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