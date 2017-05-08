Интернет-магазины для пожилых людей – хорошее предложение сегодняшнего дня

Нужны ли людям пожилого возраста интернет-магазины? Хоть таких виртуальных пунктов реализации во Всемирной паутине пока еще не так уж много, но ответ будет скорее положительный. Конечно, воспользоваться им смогут только уверенные пользователи Сети, но день ото дня среди представителей старшего возраста их становится все больше. К слову, помочь в выборе разных товаров может ресурс Технопортал. Команда этой площадки взяла на себя функционал по упорядочиванию предложений интернет-магазинов. Согласитесь, это очень удобно!

Почему люди могут предпочесть точки онлайн-продаж? Во-первых, не все пожилые граждане могут выйти на улицу, а если и могут, то некоторые погодные условия способны создать серьезные препятствия. Кто-то поскользнуться побоится, кто-то ходит медленно, а на улице сильный дождь – наверняка промокнет. Некоторым нужно купить все и сразу в одном месте, а супермаркет находится далеко, другие в силу возраста не могут переносить тяжелые сумки. Еще одна из причин отказа от посещений обычных магазинов – лестницы, узкие проходы, товары, расположенные на самых низких полках и т.п. Обычный человек всех этих трудностей и не замечает.

Что могут предложить людям старшего возраста виртуальные точки реализации? Обычные товары, какие встречаются в привычных магазинах: продукты питания, небулайзеры, ингаляторы, ирригаторы, спортивный инвентарь, обувь и одежду, косметические средства, ортопедические изделия, домашний текстиль, бытовую технику и разного рода и назначения мебель. При этом для приобретения необходимых вещей или продуктов не нужно собираться и выходить на улицу – всего лишь подключиться к Интернету. И вы покупатель.

Есть и специальные товары для пожилых, которые часто являются людьми с несколько ограниченными возможностями. Один портал, к примеру, собирается реализовывать бабушкам и дедушкам ванны с калитками. Зачем там дверца? Чтобы не шагать через бортик, а просто удобно выйти. Еще из товаров, предназначенных для очень взрослой части населения, кресло-туалет для унитаза. С его помощью необходимые человеческие процедуры будет выполнять гораздо легче, чем с обычным приспособлением для надобностей. Также в списке онлайн-точек для старшего поколения можно встретить такие необходимые тонометры, слуховые аппараты и многое другое.

Организация Объединенных Наций прогнозирует, что к пятидесятому году доля граждан РФ за 60+ составит почти сорок процентов. А значит, у интернет-магазинов для пожилых людей точно есть будущее.

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