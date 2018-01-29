Интересные факты про игровые автоматы от Frank Casino

За последние два десятка лет, что существуют онлайн-казино, такие, к примеру, как Frank Casino, к виртуальным слотам пристрастилось порядка 11% пользователей интернета. Между тем, начиналось все с вполне реальных игровых автоматов. Кстати, казино Frank Casino подготовило для вас подборку интересных фактов на эту тему.

От механики до программ

Первые игровые автоматы появились более ста лет назад. Это были механические машины, которые устанавливались в барах, а бармены, соответственно, совмещали свою основную работу с обязанностями администратора «игрового салона» - они и выдавали выигрыши счастливчикам. Впрочем, механические автоматы оказались очень ломкими и капризными в обслуживании, и довольно скоро им на смену пришли электромеханические агрегаты. Их, в свою очередь, вытеснили чисто электронные устройства, где физические барабаны были заменены их изображениями на дисплее. И только после этого началась эпоха сетевого гемблинга, в основе которой оказались виртуальные слоты, то есть, по большому счету, обычные программы.

Отсутствие зрения игре не помеха

Сегодня мало кто знает, что слабовидящие и полностью слепые люди тоже могут играть в автоматы, причем, без подсказок «из зрительного зала». Дело в том, что существуют специальные устройства, все символы на барабанах которых можно «прочитать» наощупь. Вот только в интернет-казино данная технология пока что не проникла, хотя многие программисты сегодня работают над созданием слотов, которые озвучивали бы все, что происходит на мониторе.

Философия видеоигр

Оказывается, видеоигры тоже имеют свою философию – и ей можно научиться, посетив соответствующие лекции в московском Музее советских игровых автоматов. Их регулярно читают для посетителей, начиная с сентября прошлого года. К примеру, последняя из них состоялась 24 января: она была посвящена связи культуры видеоигр с игровой культурой в целом.

- Сегодня видеоигры открывают безграничные возможности, с их помощью можно построить стройную философскую концепцию, воплотив ее не в словах, а в алгоритмах. С их помощью можно устанавливать гендерные, расовые и прочие различия, - комментирует кандидат философских наук Алексей Салин.

И на нашей улице перевернется грузовик с деньгами

На днях в США опрокинулся грузовик с 5, 10, и 20-долларовыми купюрами, предназначенными для «заправки» игровых автоматов (другие источники утверждают, что это была, напротив, выручка игровых автоматов). В результате на дороге возникла мощная пробка: дело в том, что трасса была перекрыта на целый час, в течение которого с асфальта собирали рассыпавшиеся банкноты.

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