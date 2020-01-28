Интересные факты об обуви

Лучше всего покупать новую обувь в послеобеденное время. В эти часы ноги максимально увеличиваются в объёме.

Производство обуви наиболее развито в Италии. В этой отрасли промышленности здесь занято более 30 тысяч малых и крупных предприятий.

Особенности женской обуви связаны со стройностью женских ног. Американские учёные установили, что женщины, которые носят обувь на высоком каблуке, обладают более стройными ногами, нежели те, кто носит обувь на плоской подошве.

Считается, что каблук первыми стали применять монгольские воины, чтобы во время верховой езды нога не выскальзывала из стремени.

Европейская мода на высокий каблук возникла в XVII веке. Столь нехитрым образом модники подчёркивали свой высокий статус. Особым шиком считались каблуки красного цвета.

В Древнем Риме женская обувь была традиционно окрашена в белый цвет, а мужская – в чёрный.

Самая большая пара обуви изготовлена в 2002 году на Филиппинах. Длина каждого ботинка составила пять с половиной метров, ширина – два метра с четвертью, а высота – 1, 83 метра. Носить эту обувь мог бы лишь обладатель роста 37,5 метров.

Самая дорогая пара обуви создана ювелиром Стюартом Вайцманом. Красные женские туфли на высоком каблуке усыпаны 960 рубинами. Цена этой пары обуви – 1,6 млн евро.

Фирмы Adidas и Puma возникли после ссоры двух братьев Дасслер. В 1924 году братья основали фирму по производству обуви, а в годы Второй мировой войны поделили свои активы пополам, в результате Адольф Дасслер стал владельцем фирмы Adidas (по начальным слогам его имени и фамилии), а его брат Рудольф открыл компанию RuDa, которую позднее переименовал в Puma. Заводы обеих фирм находятся в одном немецком городе, который разделён на две непримиримые части.

Сандалии без носок с точки зрения жителей Кубы являются признаком человека нетрадиционной ориентации.

«Халявой» в старину называлось голенище сапога. Справить сапоги «на халяву» означало пришить к старому голенищу новую головку, которая изнашивается намного быстрее голенища. Такие сапоги стоили намного дешевле.

В Японской императорской армии существовала интересная традиция: сапоги на левую и правую ноги хранились на отдельных складах. Так японские генералы боролись с воровством. Этот факт стал широко известен после того как на острове Кунашире был обнаружен армейский склад, где хранились только левые сапоги.

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