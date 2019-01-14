Интересные факты о нардах

Нарды. Не все знают, что эта настольная игра гораздо древнее знаменитых шахмат. Потому что от создания шахмат прошло "всего" полторы тысячи лет, а вот в нарды персы начали поигрывать гораздо раньше. Называется цифра примерно в 5 тысяч лет назад.

Древнейшую доску для нард смогли обнаружить в Иране, также в усыпальнице загадочного правителя Тутанхамона были найдены аксессуары для этой интересной игры.

В нарды "сражаются" двое игроков на поделенной на две равные части доске. Игра заключается в бросании костей (кубиков), передвижении шашек (в соответствии с выпавшими цифрами), прохождении ими круга и захождении в свой "дом" (иногда последний называют по-уличному - "хатой"). При подбрасывании костей (кубиков) нужно набрать как можно больше очков, потому что это поможет опередить соперника. Понятия "ничьи" в этой игре нет, есть только проигравший и победитель.

В современное время в нарды может играть любой желающий. На сервисе, посвященном этой игре, можно стать участником процесса в длинные нарды можно без регистрации. В Интернете в нарды можно соперничать с компьютером, а если есть желание, то и с реальными игроками. Что важно для пожилых людей, в подобной игре развивается логическое мышление, умение просчитывать будущие ходы и анализировать текущую ситуацию.

Нарды могут быть длинные и короткие. Короткие - более новая разновидность. Длинные отличаются от коротких нард применением спецтактик.

В нарды можно играть в любом возрасте, правда стартовать нужно с пятилетнего, не раньше.

У кого из игроков выпало при розыгрыше большее количество очков, тот первым и начинает ходить. Кости будут "перебросаны", если количество очков у играющих получилось одинаковым.

По нардам организовываются турниры, популярны они в Америке и Европе.

Любили играть в нарды римские власть имущие. Они делали это с таким азартом, что могли проигрывать целые состояния. Кроме владык за этой игрой можно было проводить время и менее влиятельным римским гражданам, но разрешалось это делать только в строго отведенные часы. Владетельные люди, мужи науки, философы играли в нарды в древней Персии. По игре даже были попытки предсказывать будущие события. Это делали, к примеру, астрологи, они с помощью нард рассказывали владыкам об их судьбе.

В свое время попали нарды и в Европу. Эта территория узнала об игре благодаря крестоносцам. Нарды сразу завоевали там популярность среди знатных вельмож.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ