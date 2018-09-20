|
Интересные факты о казино: первое заведение, предложения от казино Суперслот и полезные советы
|Ксения ДАВЫДОВА
|20 Сентября 2018 г.
|
В казино и в целом в разных направлениях игорной индустрии человеку, любящему азарт, проводить время очень интересно. А есть еще факты о казино, собранные со всего света, которые могут быть интересны не только любителям азарта, но и всем остальным. Прочитать, удивиться, призадуматься... Например, известно, что в активном развитии сейчас находится онлайн-казино. Первое виртуальное заведение заработало в 97 году прошлого века. Аудитория по сегодняшним меркам была изначально маловата - примерно 15 тысяч человек. Сейчас интернет-казино популярны у пользователей, аудитория играющих прибавляется. Любители гемблинга, выбирая из числа многих заведений, заходят и сюда: http://superslots777.com. Это клуб Сперслотс. Здесь по поиску визитер сразу может найти нужный для себя игровой автомат. Даны характеристики интернет-площадки. Из них видно, что тут собрано в коллекции 150 слотов, валютные действия происходят через рубли, язык у интерфейса русский и т.д. Интересующие игорные продукты можно найти и по названию конкретного разработчика.
Среди них:
Пользователю также доступен весь ряд игорного контента, говорится на сайте о популярных и новых слотах данного клуба, даны названия всех разработчиков, рассказано о турнирах и лотереях, есть информация, как пополнить депозит.
Факты об игорной сфере, полезные советы
Первая карточная колода была изготовлена из медных пластинок в XV веке. Родиной карточной колоды стала Италия. Бумажные карты появились позже, они расписывались художниками, имеющими имя. Приобрести такие карты могли только богатые люди.
Статистика говорит о том, что самыми активными посетителями онлайн-клубов являются представители Кипра.
Из всех пользователей виртуального пространства 2/3 в онлайн-казино играли хотя бы один раз.
Любителей азарта очень много среди знаменитых людей. Одним из увлеченных игроков был известный писатель Федор Достоевский.
Если в руки пришел выигрыш, нужно суметь сказать себе "стоп". Игра "без тормозов" может сильно "подкосить" финансово и в некоторых случаях развить коварную болезнь - игроманию.
В незнакомую игру, даже если сильно хочется, садиться играть сразу не стоит. Лучше как следует присмотреться к процессу, подумать над возможным применением тех или иных тактик. Иначе можно уйти из игорного заведения с пустыми карманами и большим сожалением.
Загрузка...
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь… Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Ограбили саму большую в мире гардеробную. Теперь ее хозяйке придется купить много новых сумок
Неизвестный злоумышленник похитил у жительницы Айовы Терезы Ромер, владелицы самой большой гардеробной в США, модные вещи и драгоценности на общую сумму миллион долларов.
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Пенсии в 2017 году – последние новости
В пенсионной системе России в 2017 году произойдут изменения, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей, сообщает...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next Prev
Число пользователей личного кабинета на сайте ПФР превысило миллион человек в месяц
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабин...
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Антон Дроздов принял участие в Международной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех»
Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов посетил Международную специализированную выставку «ИнваЭкспо. Общество для всех», которая проходит в Москве, на ВДНХ, с 12 по 14 сентября.
"Заморозка накопиловки" продолжится, как минимум, еще на 2021-й год
Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что «заморозка» пенсионных накоплений по всей вероятности будет продлена еще на год — до 2021 года включительно. Об этом сообщает «Интерфакс».
Что делать, если вас затопили соседи сверху?
Какие меры предпринять, если вас затопили соседи из квартиры сверху? Отвечает юрисконсульт ООО «Эксперт-право» Людмила Сысоева:
"Объегорить" государство не удалось: петербурженку будут судить за неправедно начисленную пенсию
В Петербурге утверждено обвинение против пожилой женщины, незаконно получившей пенсию, сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города.
Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
В Новосибирске пройдет 5-я Спартакиада пенсионеров России
С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
Дети, родители которых неизвестны, имеют право на социальную пенсию
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,...
55 тысяч обращений к электронным сервисам ПФР поступает ежедневно через личный кабинет гражданина
Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме. 2018 год не стал исключени...
Метры и сотки
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
Эксперты оценили влияние роста НДС на коммунальные платежи
В связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20 процентов совокупный платеж населения за коммунальные услуги следующим летом может вырасти на 7,5 процента. Для сдерживания роста...