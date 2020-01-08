Интересные факты из мира недвижимости

Выбрать хорошую, подходящую под выдвигаемые покупателем или потенциальным арендатором требования недвижимость, всегда поможет риелтор. Этот специалист берет на себя все хлопоты по поиску нужного объекта, сбору необходимого пакета документов и т.д. А в Екатеринбурге можно найти и памятник риелтору. Скульптурная композиция «Риелтор и собачка» появилась здесь летом 2006 года. Агент и его четвероногий помощник отлиты из бронзы. Риелтор имеет при себе необходимые технические инструменты – персональный компьютер и смартфон. Как всегда, нашлось и народное название для композиции. Люди окрестили скульптуру в честь героев рассказа Ивана Тургенева «Муму».

***

У любого объекта недвижимости существует кадастровый номер. К слову, посмотреть его можно здесь: https://roskarta.com. Это Публичная кадастровая карта Росреестра России (версия текущего года). Что можно узнать, к примеру, по кадастровому номеру земельного участка? Его размер и местонахождение, кадастровую стоимость, целевое назначение и наложенные обременения. Номер участка остается неизменным независимо от того, сколько владельцев будет у данного объекта недвижимости. Но номер изменится в том случае, если границы участка будут другими вследствие разделения, объединения или придания другой конфигурации.

***

В Токио очень дорогая недвижимость и сложно за скромную цену подобрать здесь что-то стоящее. Но один гражданин нашел необычное решение этой проблемы. Он купил место на парковке и там построил себе небольшой домик. За свои действия японцу, конечно, пришлось заплатить. Он отдал 500 тысяч долларов. Но учитывая цены на недвижимость в Токио, это оказалось сравнительно дешево.

***

Знаменитая огромная надпись HOLLYWOOD является визиткой американской киноиндустрии. Но когда-то эта надпись имела продолжение и читалась следующим образом: HOLLYWOODLAND. И это было лишь обычной рекламой, призывающей покупать недвижимость в одноименном районе. Инсталляцию смонтировала одна из риелторских контор в июле 1923 года. Реклама должна была простоять на горе Маунт-Ли в течение полутора лет.

***

Дышать чистым и не загазованным автомобилями воздухом хотели бы многие граждане. А в Германии есть целый жилой район, где такое удовольствие люди могут испытывать. Там под запретом находится использование автомобилей. Машину можно оставить на стоянке за пределами района. А внутри этого местечка рекомендуется передвигаться на велосипеде или пешком.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ