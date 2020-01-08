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Интересные факты из мира недвижимости
|Ксения ДАВЫДОВА
|08 Января 2020 г.
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Выбрать хорошую, подходящую под выдвигаемые покупателем или потенциальным арендатором требования недвижимость, всегда поможет риелтор. Этот специалист берет на себя все хлопоты по поиску нужного объекта, сбору необходимого пакета документов и т.д. А в Екатеринбурге можно найти и памятник риелтору. Скульптурная композиция «Риелтор и собачка» появилась здесь летом 2006 года. Агент и его четвероногий помощник отлиты из бронзы. Риелтор имеет при себе необходимые технические инструменты – персональный компьютер и смартфон. Как всегда, нашлось и народное название для композиции. Люди окрестили скульптуру в честь героев рассказа Ивана Тургенева «Муму».
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У любого объекта недвижимости существует кадастровый номер. К слову, посмотреть его можно здесь: https://roskarta.com. Это Публичная кадастровая карта Росреестра России (версия текущего года). Что можно узнать, к примеру, по кадастровому номеру земельного участка? Его размер и местонахождение, кадастровую стоимость, целевое назначение и наложенные обременения. Номер участка остается неизменным независимо от того, сколько владельцев будет у данного объекта недвижимости. Но номер изменится в том случае, если границы участка будут другими вследствие разделения, объединения или придания другой конфигурации.
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В Токио очень дорогая недвижимость и сложно за скромную цену подобрать здесь что-то стоящее. Но один гражданин нашел необычное решение этой проблемы. Он купил место на парковке и там построил себе небольшой домик. За свои действия японцу, конечно, пришлось заплатить. Он отдал 500 тысяч долларов. Но учитывая цены на недвижимость в Токио, это оказалось сравнительно дешево.
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Знаменитая огромная надпись HOLLYWOOD является визиткой американской киноиндустрии. Но когда-то эта надпись имела продолжение и читалась следующим образом: HOLLYWOODLAND. И это было лишь обычной рекламой, призывающей покупать недвижимость в одноименном районе. Инсталляцию смонтировала одна из риелторских контор в июле 1923 года. Реклама должна была простоять на горе Маунт-Ли в течение полутора лет.
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Дышать чистым и не загазованным автомобилями воздухом хотели бы многие граждане. А в Германии есть целый жилой район, где такое удовольствие люди могут испытывать. Там под запретом находится использование автомобилей. Машину можно оставить на стоянке за пределами района. А внутри этого местечка рекомендуется передвигаться на велосипеде или пешком.
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