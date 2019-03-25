Инновационный проект челябинских ученых

Основная идея разработки челябинских ученых и ее главное отличие от себе подобных - использование энергии солнца и подземных вод для отопления жилого помещения. По словам одного из авторов проекта Сакена Шерьязова, такое сочетание возобновляемых источников является одним из самых перспективных направлений в малой энергетике. Это подтверждают и исследования Национальной академии наук США и Оксфордского университета. Особенно актуально и выгодно такое решение для районов, удаленных от централизованных инженерных сетей.

Сам ученый признается, что на основную идею его натолкнула диссертация его ученика Рината Низамутдинова. В ней описывается собственная разработка студента. Из обычных кондиционеров он собрал тепловой насос для отопления. И сейчас это изобретение успешно работает на одном из предприятий. Принцип работы схож с другими тепловыми насосами: на него из скважины поступает вода. Но главное отличие в том, что изобретение нагревает не саму воду, а воздух над ней.

"Мы пошли дальше..."

Вдохновившись разработкой молодого специалиста, ученые не остановились на достигнутом, а пошли дальше. Они объединили тепло подземных вод с энергией солнца. Согласно проекту на крышу устанавливается система солнечных коллекторов, которая аккумулирует солнечную энергию и передает ее воде в виде тепла.

Благодаря этому вся система отопления стала намного эффективнее. Еще один плюс - теперь нет необходимости бурить скважину большой глубины (обычно это 50-70 м). Для работы авторской системы достаточно докопаться до поверхностных вод, а это ровно в десять раз меньше - всего 5-7 метров. Оттуда вода, температура которой чуть больше нуля градусов, поступает в насос, где нагревается до 30⁰. Далее она перекачивается в бак, подсоединенный к солнечной установке. И там ее температура увеличивается в 2-2,5 раза. Таким образом, получилась безотходная, экологически чистая технология. Она не наносит вреда окружающей среде, использует исключительно природные возобновляемые источники и позволяет существенно экономить.

Сейчас установку обкатывают на одном из домов в деревне Вавиловец. На крышу установили вакуумный солнечный коллектор, предоставленный в рамках проекта компанией Exmork. Это наиболее эффективное устройство, обладающее минимальными теплопотерями. Это позволяет использовать его в том числе при низких температурах. Также в доме установлен тепловой насос авторской технологии, который поднимает воду из небольшой скважины.

Как объясняет профессор Сакен Шерьязов, принцип работы системы чем-то напоминает работу обратного холодильника (или по-научному цикл Карно). Фреон - инертный газ - закипает при очень низких температурах. Сжимаясь, он повышает давление, и, таким образом, насос берет на себя функцию обогрева подземных вод.

Соавтор разработки Ольга Пташкина считает, что у проекта большое будущее, поскольку тепло земли и энергия солнца являются самыми доступными возобновляемыми источники. Разработанная же система позволяет успешно использовать их в климатических условиях Урала. В этой области много подземных вод. Но из-за низких температур из них крайне сложно извлечь полезную энергию. Данный проект позволяет весьма успешно решить эту проблему, повышая эффективность теплоснабжения и давая существенную экономию.

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