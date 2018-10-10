Информационный портал «Cryptonyka» рассказал об окупаемости ферм для майнинга

Современный рынок криптовалют – вещь сложная, требующая от каждого его участника тщательного изучения любой связанной с рынком информации и не менее тщательно подготовки. Узнать об особенностях криптовалюты и майнинга можно на информационном сайте «Cryptonyka»: https://cryptonyka.com/ - этот портал собрал под своим крылом немало полезных статей, которые пригодятся начинающим и опытным майнерам.

В одном из своих материалов сайт «Cryptonyka» собрал полезные советы о том, как подготовиться к процессу майнинга и оценить эффективность вложенных инвестиций. Продумать наперёд возможный доход лучше ещё до покупки дорогостоящего оборудования, чтобы приобрести уверенность в собственных действиях и понимание результата, которого можно достичь. Хотя нельзя забывать о том, что рынок криптовалют может быть очень неустойчивым, так что любые расчёты в итоге могут скорректироваться в зависимости от состояния рынка.

В первую очередь для проверки окупаемости фермы для майнинга необходимо оценить собственные затраты. Надо продумать поддержку рабочих устройств в состоянии готовности, чтобы исключить вероятность их выхода из строя и оценить затраты на такое поддержание работоспособности.

Нужно помнить и о вентиляции помещения майнинг-фермы. Серверные блоки могут выделять немало тепла, так что большая ферма требует обращать на такой фактор повышенное внимание. Здесь к затратам прибавляются различные кулеры, вентиляторы и кондиционеры.

Конечно, одним из самых важных факторов становятся затраты на электроэнергию. В случае с небольшой фермой подобные траты можно рассчитывать напрямую из стоимости услуг на электричество, но крупный майнинг нередко требует увеличения пропускной способности электропроводки, что приводит к увеличению затрат на питание.

Не менее важную роль играет обеспечение безопасности собственного производства. Хранить криптовалюту необходимо на физических кошельках, так что придётся обращаться к проектам профессиональных разработчиков подобной технологии, которая может стоить недёшево. Да и само помещение фермы необходимо обезопасить от злоумышленников, которые могут попытаться завладеть дорогостоящим оборудованием.

Помимо стабильных факторов, необходимо оценить и динамические параметры, которые могут напрямую влиять на заработок хозяина майнинг фермы. К таковым можно отнести текущий курс криптовалют и вероятность наплыва майнеров, из-за чего популярная цифровая валюта может увеличить срок окупаемости.

Все эти факторы необходимо тщательно рассчитать, чтобы в итоге составить реалистичное предположение на свою будущую прибыть от фермы. Об остальных полезных советах для игроков криптовалютного рынка можно узнать на сайте «Cryptonyka».

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