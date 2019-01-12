Индустрия азарта: новое место для японских заведений и игровые автоматы казино Вулкан

В Японии появилась ещё одна идея по поводу расположения будущих казино-курортов. Одна из туристических фирм страны предложила в качестве кандидатуры знаменитый остров, который всегда любили туристы – Хоккайдо. Об этом пишет «LoginCasino».

Проект уже сейчас продумывают представители туристической фирмы вместе с властями села Русуцу, которое располагается на острове. Пока в планах остаётся постройка крупной зоны отдыха, которая будет включать в себя гостиницу, спа-центры, рестораны и многие другие заведения для отдыха и развлечения.

Игровые автоматы Вулкана

Японские игорные дела могут быть интересны, но всё-таки напрямую нас они не касаются. А вот в сетевом казино Вулкан многие любители игровых автоматов проводят своё свободное время. Это заведение знакомо гемблерам по своей простой цветовой гамме, которая во многом стала визитной карточкой этого места. Синий плюс красный цвета до сих пор остаются основной раскраской для этого онлайн-казино.

Конечно, в целом дизайн сетевого заведения также пытается сыграть на своём цветовом минимализме: ярких и пёстрых элементов здесь не найти, стиль довольно строгий, хотя сам логотип заведения выполнен в неоновом стиле.

Всё это само по себе имело бы мало смысла, если бы не игровые автоматы, ведь именно ради них игроки посещают любое сетевое игорное заведение. Познакомиться со слотами Вулкана поближе можно по ссылке: play-vulcan-money.co. Здесь игрок найдёт основной список игровых автоматов, каждый из которых вышел из-под «станка» одного из множества мировых разработчиков софта для игорной индустрии.

Playtech, NetEnt, Igrosoft и многие другие компании подарили своим творениям индивидуальный стиль, проявляющийся в основной сюжетной линии слота и его стилистическом оформлении. К примеру, немало здешних слотов погружаются вместе с игроком на морское дно, приоткрывая ему истории подводных приключений. Какие-то автоматы больше приближаются к сказочной тематике, вспоминая о прекрасных русалках, другие приближаются к брутальным пиратам, а третьи тянутся к реальности – вспомнить тот же Columbus, который посвящён вполне реальному исследователю прошлого Христофору Колумбу.

С этими развлечениями можно познакомиться на сайте Вулкана, который предлагает игрокам два варианта игры: платный и бесплатный. В первом случае клиенту потребуется регистрация на сайте, а во втором можно запросто обойтись и без неё.

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